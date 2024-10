Elogian a JuanDa tras mostrar el impresionante disfraz que preparó para Halloween

“Siento que ya no sé de qué disfrazarme que le guste a mi mamá, siento que ya lo he hecho todo”.

El reconocido creador de contenido JuanDa, se viralizó por el contenido que recientemente publicó en su perfil de Instagram.

JuanDa dio de qué hablar en las redes sociales debido a que le mostró a sus seguidores el disfraz que eligió para lucir este Halloween.

“Siento que ya no sé de qué disfrazarme que le guste a mi mamá, siento que ya lo he hecho todo”, indicó.

El influencer compartió un video contando todos los detalles y para sorpresa de sus seguidores anunció que este año decidió disfrazarse de su mamá.

“¿Cómo no se me ocurrió antes? Llevé a mi mamá a comprar ropa y luego me compré lo mismo sin que se diera cuenta, luego la llamé y le dije que nos iban a hacer una entrevista en televisión, que tenía que venirse con la ropa nueva y que la iban a grabar cocinando garbanzos”, señaló.

JuanDa mostró cómo fue su transformación física para lucir como su mamá, lució uno de sus outfits, se puso peluca y con maquillaje modificó su rostro para parecerse a ella.

“Me veo como mi mamá, auxilio (risas). Mi mamá ya viene para acá, voy a recibirla de espaldas. Se supone que ella tiene que llegar con la misma ropa” expresó.

Por último, se vio cómo fue el encuentro entre JuanDa y su madre y ambos al verse quedaron impactados y no paraban de reír. El creador de contenido aprovechó el momento para realizar algunos trends junto a ella.

“Mira me disfracé de ti (...) Nos parecemos mucho” le dijo JuanDa.

La señora le contestó: “Yo si dije, ¿quién está ahí? Yo pensaba que era la otra señora que había venido aquí a cocinar conmigo”.

El video de JuanDa es tendencia nacional y los usuarios no han dejado de comentar y elogiarlo.

“El rey de Halloween, nadie te supera en disfraces”, “Lo amo perro”, “La creatividad es increíble”, “Solo JuanDa puede superar a JuanDa”, “No me lo imagino grabando el personaje de ansiedad”, “La rompiste”, “Me mató de un ataque de risa”, “El video del año”, comentaron.