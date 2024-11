Ella era Mariana, la joven asesinada a bala

El cadáver habría sido arrojado.

Sobre las 3:00 de la tarde del pasado viernes, los habitantes del sector Los Rieles, de la vereda Quebrada Arriba, de Copacabana, escucharon un carro que, después de dar reversa, aceleró.

Tiempo después, una persona que pasaba por allí, halló en la vía el cuerpo de Mariana Ossa, una joven de 19 años de edad. Al parecer, el cadáver habría sido arrojado desde dicho vehículo.

Los habitantes de inmediato llamaron a las autoridades, quienes al llegar encontraron las pertenencias de la joven y descubrieron que su muerte había sido ocasionada a balazos.

Los investigadores comenzaron con las pesquisas, pero no lograron obtener mayores datos por la soledad del terreno. Pasado el tiempo, se pudo conocer que la víctima era oriunda del municipio vecino de Guarne, no obstante, no se pudieron establecer las causas que motivaron el asesinato.