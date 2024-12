¿No lo supera? Con sarcástico video Jessi volvió a referirse a quienes lo critican por "aprovechado"

El artista parece no querer rendirse ante los comentarios negativos.

Desde hace unos días, la carranga se tomó al país gracias a un éxito que contagió de alegría y goce a los colombianos. Se trata de "Coqueta", la canción que hoy por hoy está en el primer lugar de Spotify, arrasando por completo con el género que normalmente lidera la lista: el reguetón.

"El Heredero", como se hace llamar el artista detrás de esta contagiosa canción, es originario del departamento de Santander, al igual que Jessi Uribe, quien en la actualidad goza de fama y reconocimiento en el mundo de la música popular. Justamente por esta cercanía de raíces, este par se unió a los pocos días de ser lanzada la canción en su estilo original, al ritmo de guitarra, tiple, requinto y guacharaca con sabor campesino, para darle vida a un remix con la voz icónica de Uribe en la música de despecho.

Lo que para unos fue una decisión acertada y creativa, para otros resultó ser la peor determinación que pudo tomar "El Heredero". Internautas y seguidores de este nuevo artista, que hasta ahora se consolida a nivel nacional, comentaron que Jessi se unió a él para aprovecharse del éxito del momento y así generar más dinero y reconocimiento "a costa del esfuerzo de otros".

La polémica creció en redes sociales luego de que los colombianos compararan las dos versiones de la canción, dando así aprobación o desaprobación a estas. "¿Cuál colaboración, si la canción ya sola estaba pegando duro en todas las plataformas? Él se pegó porque es diferente para dar que hablar. Pero colaboradores le van a sobrar al Heredero, ya que la patadita de la buena suerte le sonó", expresó una fanática.

Por este tipo de comentarios y otros más que inundan las redes sociales, el artista decidió defenderse del bullying cibernético del que es víctima. Primero escribió: "Los perros siguen ladrando, señal de que sigo avanzando. Y no les doy ni un paso atrás", dejando en claro su postura frente a las críticas.

Pero al persistir la polémica, decidió grabarse en un gracioso y sarcástico video con un filtro que deforma su cara, acompañado de la descripción: "La cara de más de uno, que jode y jode pero no para de oírla". Los internautas lo tomaron como un gesto ofensivo y hasta ridículo. "Oímos la original, no en la que está usted, ubíquese", "Sí, es verdad que no podemos dejar de escucharla, pero no el remix, sino la original", "Primero fue el 1, que el 2. Sí la escuchamos, pero no ese rencauche", "Pero no su versión, oportunista", "Pobre hombre, ya perdió la cordura", "Será más bien la cara suya con todo lo que le han dicho. Me quedo con la del 'Heredero' solito", son algunas de las respuestas de los internautas ante el clip.