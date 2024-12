"Fue una época peye": Pipe Bueno revela si sostuvo una relación con Maluma

Pipe Bueno responde a las especulaciones sobre su orientación y relación con Maluma



El cantante de música popular Pipe Bueno abordó los rumores que lo han vinculado sentimentalmente con Maluma, el famoso reguetonero. Estas especulaciones, que circulan desde hace años en redes sociales, han generado una gran cantidad de comentarios y debates entre los seguidores de ambos artistas.

Pipe Bueno aclaró que su relación con Maluma se basa en una sólida amistad que comenzó hace varios años. Según explicó el cantante, ambos han trabajado juntos en varios proyectos y han desarrollado una afinidad natural, algo que ha sido malinterpretado por algunos.

“Una amistad no se va a acabar ni va a dejar de ser por algo que no es real, a los dos nos iba tan bien, guardando las comparaciones, entonces uno siendo exitoso, suena un poco raro, pero la verdad eso no nos importaba”, afirmó Pipe Bueno.

Los rumores comenzaron debido a fotografías y videos en los que los dos artistas aparecían juntos en situaciones casuales. Sin embargo, Pipe dejó claro que esas imágenes no tienen ningún trasfondo romántico.

"Cuando hay una seguridad en la sexualidad de uno no genera problema, obviamente, recién empezando mi carrera, uno a los 16 años sí le da más importancia, pero ya pasó el tiempo y no se le para bolas a cosas que no tienen relevancia", explicó.

El cantante también señaló que, en su momento, fue criticado por abrirse sobre su sexualidad, pero que hoy en día ese tipo de comentarios ya no le afectan.

"Ser gay no tiene ningún problema. En ese entonces me criticaban por decir eso, pero ahorita sí que menos, eso ya ni importa, creo que hoy en día sí me entienden más", agregó.

Una de las razones que Pipe mencionó para explicar el origen de estos rumores fue la falta de información sobre su vida personal. A pesar de que ambos artistas son muy activos en redes sociales, Pipe indicó que tienden a mantener ciertos aspectos de su vida privada alejados del ojo público, lo que alimenta las especulaciones.

A pesar de las versiones que han circulado, Pipe aseguró que su relación con Maluma sigue siendo tan sólida como siempre.

"Nos reímos de todo lo que inventan. Lo importante es que nosotros sabemos la verdad", aseguró, destacando que la amistad entre ambos sigue intacta.

Por último, Pipe Bueno agradeció el apoyo constante de sus seguidores, quienes siempre han respetado su carrera y sus decisiones personales.

“A veces es bueno aclarar, pero lo más importante es enfocarnos en la música y en seguir adelante”, concluyó el cantante.