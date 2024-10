Mujer murió tras explotarse la llanta delantera de su moto

Lo único que se sabe por el momento es que la llanta explotó.

La mañana de este miércoles 30 de octubre, un trágico accidente ocurrió en la vía 40 de Barranquilla, cerca de la carrera 67, cuando una mujer sufrió un percance en su motocicleta. Según contaron testigos a Última Hora Magdalena, el neumático delantero del vehículo explotó, provocando que la conductora perdiera el control.

Al parecer, la joven, identificada como Yulieth Paola García Castro, no pudo estabilizar la moto tras el inesperado incidente con la llanta y fue impactada por otro vehículo que circulaba por la vía.

El mismo medio dio a conocer que al lugar acudieron las autoridades de tránsito para realizar la inspección técnica y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Cabe resaltar que la tecnomecánica es de vital importancia, ya que asegura el correcto funcionamiento y la seguridad de los vehículos en circulación. Además, el país cuenta con normativas que exigen tener al día la revisión y mantenimiento técnico de motos y automóviles, como la Ley 769 de 2002, que regula la movilidad y establece requisitos de seguridad vial.

Aunque por el momento no se conoce la causa de este incidente en particular, las autoridades no descartan que pudo haber influído alguna falla.