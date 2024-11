Avión chocó contra antena en El Dorado; el momento quedó captado en video

Momentos de tensión se vivieron este domingo 10 de noviembre en el aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando un avión de carga de la empresa Aerosucre impactó una antena del sistema de aterrizaje instrumental (ILS) al despegar. El incidente ocurrió a las 4:21 p.m., mientras el Boeing 727-200 iniciaba su ruta hacia Valencia, Venezuela.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, el impacto afectó el tren de aterrizaje y el ala izquierda de la aeronave. Tras el choque, el avión completó su despegue, consumió combustible en el aire, y aterrizó sin complicaciones adicionales a las 5:42 p.m. en la pista sur del aeropuerto. En tierra, se observaron daños significativos en la aeronave.

Un equipo técnico de la Aerocivil ya evalúa los daños en el sistema ILS y su impacto en las operaciones del aeropuerto. Además, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes ha iniciado una investigación para determinar las causas del incidente y evitar futuros percances.

