En vídeo: uniformados causan polémica tras llevar baile de reguetón al extremo

En las últimas horas, se ha desatado una polémica en redes sociales tras la difusión de un video en el que varios integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia bailan de manera sensual.

En el video, se observa a hombres y mujeres pertenecientes a distintas ramas de la Fuerza Pública, como la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, participando en una coreografía de estilo sensual en una base de la Fuerza Aérea en Malambo, Atlántico. La controversia ha sido tal que las autoridades militares se han visto obligadas a dar explicaciones al respecto.

El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, salió al paso de la controversia y aclaró que se trató de un evento de esparcimiento, enmarcado dentro de las actividades de la campaña "El Correo de la Gratitud", una iniciativa del Ministerio de Defensa que busca llevar alivio a los soldados, infantes de marina y policías destacados en zonas apartadas del país.

“Se dio un baile, donde hubo un cantante que hizo un concurso de baile y, bueno, fue algo que usualmente no pasa. Fue algo que se dio, pero no significa que haya respeto al uniforme, tampoco que haya prácticas por fuera del reglamento. Es algo que estamos corrigiendo para que en ese ambiente de esparcimiento no se dé esa situación que pueda llevar a malentendidos”, afirmó Cubides.

A pesar de las explicaciones, el incidente sigue siendo objeto de debate en las redes sociales, donde muchos insisten en que el comportamiento de los uniformados no es apropiado para los estándares de la disciplina militar.