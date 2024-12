En vídeo: indignación por la muerte de una llama usada para fines turísticos

Se denunció que el animal, utilizado para atraer turistas nacionales y extranjeros, se desplomó por el agotamiento y las malas condiciones de vida a las que estaba sometido.

La muerte de una llama en pleno centro el 24 de diciembre ha generado una ola de indignación en redes sociales, según versiones preliminares, la llama era explotada por comerciantes informales, quienes permitían que los turistas se tomaran fotos con ella a cambio de dinero.

El video del trágico incidente, muestra al animal muerto en plena vía, rápidamente se viralizó en redes sociales, desatando un fuerte rechazo de los usuarios. La Plataforma Alto, activista por la dignidad y bienestar de los animales, publicó un mensaje en Twitter cuestionando al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre la falta de acción contra los responsables de esta explotación. "Esta llamita no aguantó más el abuso y murió hace unas horas en el centro de Bogotá".

La noticia también fue comentada por la senadora Andrea Padilla, quien exigió al alcalde medidas regulatorias para frenar estas prácticas que afectan tanto a los animales como al bienestar de los turistas, “Alcalde no son ganas de joder; es un ruego de compasión, de piedad. Esta foto es de hoy, tomada en centro de Bogotá: se ve el cansancio, el malestar, la explotación. ¡Haga historia! Organice a quienes aún viven a costa de estas criaturas, ofrézcales opciones y mejore las vidas de unos y otros. Es un “manguito bajo”. Si necesita ayuda se la brindamos: recuerde que en 2012 apoyamos la sustitución de más de 2000 VTA. #LlamasLibresYa!”.

Esta llamita no aguantó más el abuso y murió hace unas horas en el centro de Bogotá 💔



Alcalde @carlosfernandogalan, por qué no se hace nada contra estos explotadores de animales?? pic.twitter.com/3EIOCouAU6 — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) December 24, 2024

En respuesta a la denuncia, las autoridades distritales han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y establecer la veracidad de lo ocurrido. El Instituto Distrital de Turismo (IDT) anunció la creación de una mesa técnica interinstitucional, que incluirá a entidades como la Secretaría de Gobierno, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la Policía de Turismo y la Secretaría de Ambiente. Este espacio busca analizar y evaluar las condiciones en que se utilizan animales en actividades turísticas en Bogotá, con el fin de establecer medidas que promuevan el bienestar animal y la sostenibilidad.

Andrés Santamaría, director de Turismo de Bogotá, subrayó que la mesa técnica es una acción prioritaria para garantizar que las prácticas turísticas en la ciudad cumplan con estándares éticos y responsables. "Nuestro propósito es articular esfuerzos con diferentes entidades y actores del sector para diseñar estrategias que incentiven alternativas responsables y sostenibles”.

Por su parte, la Oficina de Turismo de Bogotá hizo un llamado a turistas nacionales e internacionales a evitar participar en actividades que impliquen la explotación de animales. "Este tipo de prácticas no solo compromete el bienestar de los animales, sino que también afecta la sostenibilidad ambiental y social del destino".

El alcalde Galán se comprometió a tomar los correctivos necesarios y expresó que no se permitirá que estos casos continúen ocurriendo de forma sistemática en puntos turísticos de la ciudad. "El @AnimalesBOG no puede tardar varias horas en reaccionar, y esto no puede seguir pasando", quien prometió tomar acciones contundentes contra los responsables de la explotación animal en la capital.