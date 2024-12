La insólita explicación de hombre que asesinó a su novia; incluso pidió perdón

El hombre lloró en el momento de su captura.

Un trágico caso de feminicidio ocurrió este lunes en el kilómetro 95 de la Vía al Mar, cerca del peaje de Puerto Colombia, Atlántico. Jorge Luis Borrero Barceló atacó con un arma blanca a su expareja, dejándola gravemente herida.

La víctima fue atendida de inmediato por equipos de emergencia y trasladada a la Clínica Portoazul, donde los médicos intentaron salvarle la vida. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció horas después.

Puede leer: Un muerto, más de 18 heridos y un bus en pedazos, es el saldo del accidente de ‘Los Inquietos’

Las autoridades detuvieron al agresor en el lugar de los hechos. Durante su captura, Borrero Barceló expresó arrepentimiento y declaró: “Le pido perdón a la familia, no sé qué me pasó y me arrepiento, pero nada borrará lo hecho”.

El crimen ha generado conmoción en la comunidad y pone nuevamente en evidencia la urgencia de reforzar las medidas para prevenir la violencia de género. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron a este lamentable crimen.

Un hecho curioso es que, el señalado había posteado en Facebook una frase alusiva a su fe en Dios y su personalidad religiosa.