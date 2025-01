Bebé de 5 meses fallece en aparente guardería informal

El establecimiento no contaría con permisos para prestar servicio

Bogotá se encuentra consternada tras la trágica muerte de Haylen, una bebé de tan solo 5 meses de edad. El incidente, ocurrido en una vivienda del barrio Berlín de la localidad de Suba ha desatado una investigación sobre las circunstancias que rodean su fallecimiento, poniendo en evidencia la problemática de las guarderías informales en dicha capital.

Según información recabada, la vivienda donde ocurrió la tragedia aparentemente funcionaba como un centro de cuidado infantil sin la debida autorización.

El día del incidente, al parecer, la pequeña Haylen fue encontrada inconsciente y con un tono morado en su piel. Tras ser trasladada de urgencia a un centro hospitalario, los médicos confirmaron su deceso. Ahora, las autoridades competentes se encuentran investigando los motivos y los hechos que condujeron a este lamentable suceso.

Con la voz entrecortada por el llanto, Nelson el padre de la menor expresó su dolor e indignación.

“Si la veían enferma, por qué no la llevaron al hospital, por qué no dijeron que me llamaran a mí o a la mamá, no sé. Ella prácticamente dejó a la niña morir porque no hizo nada”, mencionó.

Informes preliminares indican que en el lugar donde falleció Haylen se cuidaban alrededor de 20 niños.

El Distrito confirmó que no se trataba de un jardín infantil autorizado, sino de un servicio informal ofrecido a personas cercanas. Ante esta situación, las autoridades distritales advierten a la ciudadanía sobre los riesgos que implica dejar a los niños al cuidado de personas que no cuentan con las competencias ni la preparación necesarias.

La familia de Haylen exige una investigación exhaustiva y transparente que esclarezca las circunstancias exactas de su muerte y determine si hubo negligencia o incumplimiento de normas en el cuidado de la menor.

Mientras tanto, las autoridades continúan con la recopilación de información y evidencias para esclarecer este doloroso caso. La comunidad espera respuestas y medidas que prevengan futuras tragedias.