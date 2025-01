Se conoce un nuevo caso de violencia intrafamiliar de Felipe Palomino

En días recientes el hombre fue denunciado por su expareja luego de ser agredida físicamente.



Es de recordar que Andrea Ospina Echeverry, publicó en diferentes redes sociales la agresión de la cual fue víctima por parte de Andrés Felipe Palomino Guzmán, su expareja quién al parecer habría llegado borracho pidiendo un cuchillo, ante la negativa de la mujer a la petición del hombre, este decidió atacarla a mordiscos, arrancándole al parecer una parte de su labio, debido a la gravedad de sus lesiones tuvo que ser trasladada a un centro asistencial donde fue intervenida quirúrgicamente por lo menos seis veces.

Leer: Ibaguereño atacó a mordiscos a su pareja; casi la mata

Luego de hacerse pública la denuncia, una mujer identificada como Alix García relató que también fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de Palomino en agosto de 2021, en su residencia en Bogotá, quién desconocía los comportamientos violentos del hombre, “soy una víctima más de esta persona, estábamos en casa en un ambiente aparentemente normal, cuando este sujeto empezó a buscar un cuchillo diciendo que se quería matar pero no entendía cuál era la razón de que hiciera eso, y yo solo le decía que se acostara a dormir, se tumba en la cama y luego al momento se levanta muy violento, empuja a su hermano que también estaba tratando de calmarlo, y sale en dirección a la cocina buscando cuchillos”.

Alix anticipándose a la tragedia que pudiera pasar decidió esconder los cuchillos de la residencia, “yo había escondido los cuchillos de la casa porque me dió mucho miedo e intuía que algo malo pasaría, tiró y rompió cosas de la cocina, y en ese momento su hermano y yo estábamos en la sala, yo me dispongo a llamar a la policía y cuándo él se da cuenta que estaba llamando, se viene contra mi me quita el celular y lo tira muy fuerte al suelo y luego me dió puños y patadas en la cara y en las partes del cuerpo”.

Palomino no sólo agredió a su pareja sentimental, sino que además lo hizo con su cuñada, “entró a la habitación y también agrede a mi hermana menor dándole un puño en una mejilla, a raíz de esto, yo empiezo a sangrar, pues me hizo 4 fracturas en mi nariz y me dejó hematomas en el cuerpo, hace lo posible por no dejarme salir de la habitación y yo solo suplicaba que llegara la policía, ellos llegan, y logran detener a este sujeto y llevárselo a una URI y a mí me llevan a la clínica Colombia para prestarme los cuidados y la atención necesaria luego de esta agresión”, afirmó García.

Debido a la gravedad de las lesiones, Alix tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en su nariz en dos ocasiones. Además, manifestó su preocupación e indignación frente a los señalamientos y juzgamientos con los que la sociedad busca justificar los actos de violencia intrafamiliar, “ese día fui yo la víctima, y la gente siempre está buscando la razón o una justificación del por qué una persona se comporta así y no había ningún motivo por el cual este tipo me hiciera lo que me hizo. Yo sé que si esa noche no llega la policía yo no estuviera contando esto”.

De acuerdo con la denunciante, este no fue un hecho aislado, descubrió que el mismo hombre tenía otras denuncias por agresiones similares contra otras mujeres, evidenciando un aparente patrón de conducta violenta. “Pude darme cuenta que este señor ya tiene algún tipo de conducta violenta y que ha violentado a más mujeres, que tiene más denuncias por este tipo de actos. Actualmente mientras mi denuncia por la vía judicial sigue activa se ha presentado un nuevo caso de un presunto intento de feminicidio por este mismo victimario (refiriéndose al de Andrea Ospina)”.

Puede leer: Adulto mayor mató a su mamá en un "arranque de locura": no entendía lo que había hecho

Alix denuncia la revictimización que ha sufrido a manos del sistema judicial. A pesar de haber interpuesto la demanda tan pronto como sucedieron los hechos no ha recibido respuesta efectiva por parte de las autoridades competentes, “voy a cumplir 4 años esperando que la Fiscalía tome cartas en el asunto y arresten a este personaje que por poco más y asesina a esta mujer. He tratado de contactarme con Fiscalía por medio de correos y mensajes y nadie me da respuesta, y al revisar la página aún aparece activo mi caso, entonces no sé qué pasa”.

El miedo a su agresor la obligó a tomar medidas extremas para protegerse, sin embargo, Palomino al parecer logró localizarla, generándole un nuevo episodio de pánico, “trató de contactarme pero cambié de teléfono, de ciudad, de trabajo, todo. Me desaparecí tratando de que no supiera de mi pero aún así cuando estuve trabajando en un supermercado él llegó ahí, no sé si buscándome o algo y recuerdo que ese día entré en pánico y me puse a llorar en mi puesto de trabajo y me fui a esconder en el baño”.

Ante la presunta amenaza que representa este agresor para otras mujeres, la víctima alza su voz exigiendo justicia y la pronta captura del responsable, “así que por mi y por todas las que hemos sido víctimas de violencia exijo justicia, exijo que su familia lo entregue y que dejen de alcahuetear este tipo de actos, porque estos casos no pueden quedar impunes y no pueden esperar a que haya una víctima mortal para tomar medidas”.