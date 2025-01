Ibaguereño atacó a mordiscos a su pareja; casi la mata

La mujer se encuentra en grave estado de salud en un centro asistencial en Bogotá.



Paola Andrea Ospina Echeverry, una mujer de 30 años, madre de tres hijos, de 8, 12 y 14 años, además es mototaxista residente en el barrio Andalucía de la localidad de Kennedy, fue brutalmente atacada por su compañero sentimental, Andrés Felipe Palomino Guzmán, de 27 años y oriundo de Ibagué.

El ataque, ocurrido en la madrugada del domingo, dejó a Paola Andrea con graves heridas, incluyendo la pérdida de su labio superior y múltiples mordeduras en todo el cuerpo, la mujer desesperada decidió hacer la denuncia en diversos grupos en Ibagué con el fin de dar con el paradero del hombre.

"Con el permiso del administrador pido permiso para publicar a esta persona que me intentó matar, me destrozó todo el rostro, me arrancó todo el labio superior con los dientes y me mordió por todo el cuerpo, me corto por muchas partes, me defendí para estar hoy aquí viva, por favor que este caso no quede impune el era mi pareja ayúdeme de todo corazón " afirmó la mujer.

De acuerdo con Yosaira Lozano Díaz, amiga de Paola Andrea, la pareja llevaba cuatro meses de convivencia. La noche del ataque, Andrés Felipe llegó a la casa en estado de embriaguez, preguntando por un cuchillo, Paola Andrea, intuyendo sus intenciones, escondió el arma, fue entonces cuando comenzó la brutal agresión.

“Él la agarró y la prendió y le dió, todo el cuerpo está lleno de mordiscos, él la quería matar, la tuvo secuestrada hasta las 6:00 de la mañana”, detalló Lozano. Además de las mordeduras, Paola Andrea también fue golpeada con una botella. Además, Lozano reveló que tienen conocimiento de al menos otras dos mujeres que habrían sido agredidas de la misma manera por Andrés Felipe Palomino Guzmán. “Ayúdenos a capturar al caníbal ibaguereño, se lo pedimos de todo corazón”.

La gravedad de las heridas ha requerido múltiples intervenciones quirúrgicas, de acuerdo con versiones extraoficiales, ha tenido que ser sometida a una de las seis cirugías reconstructivas que necesita.

Las autoridades se encuentran en la búsqueda de Andrés Felipe Palomino Guzmán, quien, según información proporcionada por la amiga de la víctima, podría estar escondido en la casa de su madre en el barrio Topacio, cerca al control de las busetas, comuna ocho de Ibagué.

El caso ha generado conmoción en las dos ciudades, esta redacción pudo conocer que en el lugar de residencia de la familia, la comunidad ha empezado exhaustivas búsquedas con el fin de dar con su paradero.