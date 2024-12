La tensión en el estadio era palpable, y se sabía que David González y su equipo debían apostarlo todo en el terreno de juego.

Ayer, la cita de los ibaguereños y tolimenses era en el estadio Manuel Murillo Toro, acompañando al equipo 'pijao' en su último intento por conseguir un cupo a la final de la Liga BetPlay para esta fecha. Aunque venía de una mala racha tras perder los partidos contra Junior y América de Cali, la hinchada decidió creer y mantener la fe en esta última fecha decisiva.

El Once Caldas llegó como líder del Grupo B a la última jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, con 10 puntos y una diferencia de gol de +4. Un empate ante el Tolima era suficiente para garantizar su clasificación a la gran final del torneo.

Por detrás, Deportes Tolima y Junior, ambos con 7 unidades, mantenían vivas sus esperanzas, aunque estaban obligados a ganar y depender de resultados ajenos. Los barranquilleros necesitaban vencer al América en el Pascual Guerrero y que el Once Caldas no sumara de a tres en Ibagué. Por su parte, los 'Pijaos' debían imponerse en casa y esperar que Junior no lograra la victoria en Cali.

Como si se tratara de un 'milagro', como lo calificaron algunos fanáticos, los dos partidos dieron resultados muy favorables para el 'Vinotinto'. Mientras los 'Diablos Rojos' ganaban 1-0 ante Junior, Brayan Gil y sus compañeros protegían en casa su marcador de 1-0 frente al equipo 'blanco'.

Aunque los últimos minutos del partido fueron de infarto para los asistentes y fanáticos, se logró la victoria. Sin embargo, el triunfo fue un tanto cuestionado por una jugada registrada en los minutos de adición, donde más de uno alegó que sí se trataba de un penalti a favor del equipo visitante. Pero el árbitro del encuentro decidió no revisar el VAR y dar continuidad al partido, al cual le restaban menos de tres minutos para finalizar.

Como era de esperarse, en la rueda de prensa concedida por los directores técnicos a los medios de comunicación, Hernán Darío "El Arriero" Herrera, entrenador de "El Blanco", explotó de ira por, según él, "el pésimo arbitraje" que perjudicó a su equipo.

“Da putería, ¿qué es lo que están trabajando? No es para que me castiguen. ¡Castíguenlos a ellos! No a los entrenadores ni a los jugadores que se están matando allá. Y el hombre nos quita la posibilidad de ir a una final. ¡Nos la quitó! Piensen un poquito más. No necesitamos ayuda de nadie”, dijo de manera inicial.

“Estaba viendo el video. Castiguen a Carlos Antonio Vélez, que dijo ‘penalazo’. No nos castiguen a nosotros. Ellos están viendo el partido tranquilos. Dice ‘penalazo’. Y el señor (el árbitro) dice ‘juegue rápido’. No nos dejaba mirar el VAR ni nada”, agregó.

A pesar de la polémica, el Deportes Tolima se posicionó como el líder del Grupo B, y sus fanáticos no dudaron en salir a las calles a celebrar. Cientos de motociclistas se sumaron a una caravana que recorrió parte de la Capital Musical. Y es que no es para menos: su agónico partido salió justo como se necesitaba.

Ahora tendrá que enfrentarse contra Atlético Nacional por esa tan anhelada estrella de Navidad.