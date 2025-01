En Ibagué se realizó la firma del Pacto por las Oportunidades para el Crecimiento del Tolima

El Tolima se convierte en el cuarto departamento del país en sumarse al Pacto por las Oportunidades para el Crecimiento.



Firma del pacto

Como vocero del sector empresarial del departamento, la Cámara de Comercio de Ibagué se unió a la iniciativa Pacto por las Oportunidades, liderada por la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, y la Gobernación del Tolima, la cual agrupa a empresas de diversos sectores y regiones, así como a empresas internacionales, con el propósito de fomentar el compromiso colectivo para impulsar el desarrollo de Colombia, mediante la creación de un ecosistema de apoyo, la colaboración entre empresarios, y la identificación y aprovechamiento de oportunidades que contribuyan al desarrollo sostenible del país.

La firma del ‘Pacto por las Oportunidades’ fortalecerá los lazos entre los sectores público y empresarial, permitiéndole a futuro enfrentar desafíos y aprovechar las diferentes oportunidades comerciales, mediante el fortalecimiento de relaciones y actividades comerciales y académicas con EE. UU.

Adicionalmente, a través de esta alianza, se promueve un rol activo del sector empresarial en el desarrollo del país, fomentando la internacionalización y los procesos de capacitación, generación de empleo y sostenibilidad.

De este modo, esta alianza contribuirá a que el Tolima aumente la competitividad de sus productos en el mercado global, gracias a la adaptación de las empresas a estándares internacionales; cree más empleos dignos y de calidad para los jóvenes,mujeres y migrantes; e impulse el desarrollo sostenible a través del trabajo conjunto del sector empresarial del departamento.

“Vamos a lograr esto si sabemos cómo hacemos un trabajo colectivo, identificar oportunidades y traerlas a la región. En los tres departamentos que se han sumado al Pacto llevamos 532 empresas vinculadas y estamos esperando que las empresas del Tolima se sumen” puntualizó María Claudia Lacouture, presidenta AmCham Colombia.

El evento fue presidido por la gobernadora del departamento, Adriana Magali Matiz, la presidenta de AmCham Colombia, empresarios tolimenses de diversos sectores económicos, gremios, academia, presidentes ejecutivos de las Cámaras de Comercio del Tolima, y miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué como Augusto Barrios, Luis Edwin García, Nelson Ariel Ruge y Roberto Andrés Calderón.





“No podemos aspirar a llegar a mercados internacionales si la seguridad no es la base sobre la cual construyamos la sociedad”: gobernadora del Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz hizo un fuerte llamado a los grupos armados y al Gobierno Nacional sobre cómo se está enfrentando la crisis humanitaria que vive el país por culpa de la violencia. “Esto que hoy viven nuestros colombianos en El Catatumbo y en otras regiones nos debe indignar y nos debe movilizar”, dijo la gobernante.

Durante la firma del Pacto de Oportunidades para el Crecimiento del Tolima con la Cámara de Comercio Colombo Americana, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, hizo un fuerte llamado a los grupos armados, al Gobierno Nacional y a los colombianos para enfrentar la crisis de violencia y desplazamiento que golpea varias regiones del país.

En su intervención, Matiz reflexionó sobre la imposibilidad de hablar de crecimiento económico y desarrollo sostenible mientras miles de colombianos enfrentan los estragos del conflicto armado. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, más de 11.000 personas han sido desplazadas recientemente en zonas como el Catatumbo, Norte de Santander y Caquetá.

“No podemos aspirar a mercados internacionales ni a cadenas sólidas de producción si no tenemos seguridad. Sin seguridad no hay siembras, no hay cosechas, no hay empresas, no hay exportaciones, y, lo más importante, no hay sueños posibles”, afirmó la mandataria.

Asimismo, Adriana Matiz hizo un enfático pedido a los actores armados que operan en diversas regiones del país para que depongan las armas y opten por un diálogo sincero. “Es un llamado franco y directo: renuncien a la violencia y den un paso hacia un diálogo real, honesto y de frente”, expresó.

Matiz también aprovechó el espacio y dirigió su mensaje al Gobierno Nacional, y resaltó la necesidad de combinar el control territorial de la fuerza pública con una inversión social decidida.

“No es una crítica ni es un señalamiento, pero sí es un llamado a la reflexión para que no abandonemos la acción contundente del estado, no solamente con el control territorial que debe realizar la Fuerza Pública, sino que además lo hagamos con la inversión social. Nosotros no podemos permitir que no siga llegando la inversión a las comunidades más necesitadas de este departamento, acá hay que llegar con el control territorial pero también con la inversión social”, dijo la mandataria.

Entre tanto, Matiz invitó al presidente Gustavo Petro y a su administración a fortalecer la presencia del Estado en las regiones, recalcando que las decisiones deben tomarse en contacto directo con las comunidades y no desde la capital.