El concejal Arturo Castillo, calificó la gestión de los congresistas conservadores del Tolima en un 2%.

El presidente del concejo municipal y representante del partido Conservador, Arturo Castillo Castañeda, dio a conocer ante un medio de comunicación local, su inconformismo frente a los congresistas tolimenses de su partido, asegurando que no han conseguido presupuesto para el departamento.

“A todos los congresistas del partido Conservador les ha quedado grande representar al departamento, traer recursos y precisamente cuando votan en el Congreso a favor de los proyectos del Gobierno Nacional, pues no hemos visto las inversiones”, indicó Castillo.

Además, afirmó que la bancada conservadora no han realizado una buena oposición al presidente Gustavo Petro, toda vez que, les han permitido al gobierno presentar proyectos que no representan un avance para los tolimenses y colombianos, “están permitiendo que el Gobierno Nacional presente un presupuesto con el 66% menos para el deporte nacional y creemos que así no podemos hacer un cambio y no podemos mejorar los índices de pobreza del departamento del Tolima”.

Finalmente, Castillo, calificó de manera porcentual a los congresistas,”estamos de un 1 a 5 en un 2%, sobre todo nuestros congresistas, todavía les queda un año y medio para que se sacudan y puedan mostrar resultados ante el Tolima”