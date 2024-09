En la tarde del viernes, el salón Alberto Castilla fue el escenario idóneo para recibir a diferentes artistas tolimenses en el conversatorio ‘la diáspora musical del Tolima’.

En el conversatorio moderado por Jaime Andrés Monsalve, jefe musical de la Radio Nacional de Colombia, estuvieron presentes diferentes artistas tolimenses como Santiago Cruz, Jona Camacho, Ana Ospina, Germán Gutiérrez, Samuel Jiménez y Juan Felipe Loaiza, quienes hablaron sobre la influencia que tienen sus raíces en las diferentes propuestas artísticas que están proyectando internacionalmente.

“Realmente el balance fue muy interesante porque creo que mucha gente estaba muy pendiente de saber no solamente lo bonito que hay alrededor del viaje de la diáspora, sino también, hay que decirlo, lo no tan bonito, la posibilidad de volver del todo, qué se nos impide y definitivamente qué haya, que no tengamos acá”, afirmó Monsalve.

El cantautor, Santiago Cruz, expresó que si bien amaba su tierra natal, son muchas las razones por las que no vuelve a residir en ella, en especial por los retrasos de infraestructura y bienestar.

Leer: Comunidad denuncia robo y consumo de sustancias en el parque Gaitán

“En el 2015 volví, tal vez en uno de los momentos más altos de mi carrera en la música popular. Mi hijo menor nació aquí, en Ibagué, y me vine con mi familia en búsqueda de la vida maravillosa que se vive en Ibagué. Y volví con cuatro frecuencias aéreas de aerolínea que llegaban a Ibagué. Y cuando me fui había, con suerte, dos. Y eso para cualquier desarrollo de una carrera que implique viajes, pues es imposible. Y me fui y volví con la carretera a tres horas y ahorita estamos a siete, con suerte”, indicó Cruz.

Asimismo, se refirió a que en Ibagué falta aún mucho desarrollo para poder ser con orgullo la capital musical de Colombia, “es una vergüenza que Ibagué no tenga un escenario para presentar conciertos, tanto para música clásica como para música popular. Somos la capital musical de Colombia y el Teatro Tolima es una vergüenza de infraestructura. La concha acústica está abandonada”, enfatizó el cantautor.

Le puede interesar: Este domingo no habrá servicio de agua en la comuna Uno

El violinista, Juan Felipe Loaiza, aseguró que en Ibagué falta una orquesta sinfónica en la que los jóvenes artistas de la ciudad, puedan participar, “necesitamos buscar la manera en que todos esos muchachos que están en este momento en formación hagan parte de esa orquesta, pero no porque es lo único que haya, sino porque están capacitados para ser los jefes de sección, para ser las personas que lideran el trabajo y que sean ellos mismos quienes forman a las siguientes generaciones”, puntualizó Loaiza.

Por su parte, el violinista, Samuel Jiménez, manifestó que al igual que Santiago Cruz, no regresan a su región por falta de oportunidades para los artistas emergentes, “es una especie de falta de oportunidades que nos brinden el valor por el cual hemos trabajado tanto, digamos, nos vamos buscando mejorar nuestra competencia ser capaces de ofrecer algo a un público, trabajar en las humanidades, ser artistas”, afirmó Jiménez.

Leer más: El Conservatorio del Tolima sigue siendo epicentro del Ibagué Festival con programación artística, académica y artesanal

De igual forma, el violinista hizo un llamado para que en la región se valore el trabajo de los artistas, para de esta forma poder tener grandes referentes y tener una escena musical fuerte en la capital musical.

“¿cómo podemos nosotros ofrecer algo cuando no somos valorados? No es porque alguien no quiera valorarnos, sino porque muchas veces no existen las posiciones en las cuales nosotros podemos crear algo de valor a futuro. Tenemos que proveer esas oportunidades para profesores que puedan venir, que puedan ser apreciados, que, claro, que puedan hacer algo de mucho valor para el futuro de esta ciudad y demás”, enfatizó Samuel Jiménez.