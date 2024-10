Dos concejales conservadores se despacharon contra Hurtado

Los cabildantes defendieron a su maestro político Óscar Barreto y rechazaron las acciones con las que se busca deslegitimar al senador.



Los concejales del partido Consevador, Joseph González y Sandra Varón, demostraron su descontento frente a las declaraciones dadas por el exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado en contra del senador Óscar Barreto, en las que asegura que ha tenido una mala gestión en el departamento.

“Uno ve un desespero por mirar cómo logramos ganar un escenario, ve uno un desespero por mirar quién puede ser mejor. Cuando uno escucha y ve lo que se está haciendo es que criticamos todo el tiempo al honorable senador el doctor Óscar Barreto, pero los ve uno haciendo lo que le aprendieron a Barreto, porque no tienen autenticidad, no hay un verdadero liderazgo que esté marcando la diferencia y que diga yo me enamoro de esta persona porque es culta, puede liderar. Tenemos el descaro de criticar a quien nos enseñó, eso es incoherencia total”, afirmó Gonzalez.

Por su parte, la cabildante Sandra Varón resaltó la trayectoria de más de 40 años de Barreto al servicio del departamento, además criticó fuertemente a Hurtado por querer deslegitimar el trabajo del senador y querer dañar su imagen.

"Muchas han sido las historias de desagradecimiento que algunos mentirosos se la pasan pregonando por el Tolima en búsqueda del reconocimiento que ellos mismos no han logrado construir, es miserable. La política en el barretismo no es con palabrería insulsa y sin sentido y menos negando el apoyo de un hombre que lo llevó al cargo máximo de representación de Ibagué. Negar eso es como negar a la familia. Y aún así pide que le crean. Y aún así dice que no lo llamen payaso", enfatizó Varón.