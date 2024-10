Secretario de Gobierno de Ibagué asegura que la carrera Tercera ya es transitable

Tras una semana de desorden en está importante calle, indicó que ya es posible transitar por allí.



Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno, Edward Amaya, quien señaló que la invasión sobre esta vía habría sido solo por una semana, debido a la falta de operarios de espacio público por falta de contratación.

“Solamente tuvimos una semana donde, infortunadamente, por el tema de contratación, pues no teníamos los suficientes operarios, de hecho todavía no los tenemos, pero vamos a tener para la temporada de final de año 35 operarios de espacio público o defensores de espacio público”, afirmó Amaya.

Así mismo, el secretario manifestó que algunos vendedores ambulantes se le han acercado para pedirle permiso de ocupar un espacio sobre esta calle, “ahora nos abordaron algunos de los vendedores ambulantes pidiéndonos unos temas específicos para unas fechas específicas, la otra semana nos vamos a reunir con ellos para escucharlos, pero lo importante es que la carrera tercera sea transitable”.

Amaya se refirió a que los vendedores informales no aportan a la ciudad, toda vez que no realizan los diferentes pagos de impuestos, “algunos no se quieren formalizar precisamente porque la formalización les implica el pago de un arrendamiento, el pago de industria y comercio, el pago de impuestos, yo creo que muchos que hoy son vendedores formales y que antes eran informales, han visto el cambio en sus vidas”.

Finalmente, Amaya hizo un llamado a la ciudadanía para realizar sus compras en comercios locales, “hay vendedores ambulantes porque hay compradores ambulantes, este es un problema de oferta y demanda, y si usted es de los que compra en el espacio público, no tiene derecho a molestarse ni a quejarse, y el llamado es para que las personas en la medida de lo posible compren en el comercio legal, y que nosotros ojalá pudiéramos ir formalizando a los vendedores que hoy son informales”.