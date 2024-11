“Yo no patrocino flojos ni irresponsables”: jalón de orejas de la alcaldesa a sus funcionarios

La mandataria advirtió a su equipo de trabajo que retirará a las personas que no cumplan con los resultados esperados

La advertencia

En el último Consejo de Gobierno, realizado el pasado miércoles, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, manifestó su descontento frente a algunos trabajadores de la administración municipal que no estarían cumpliendo bien su trabajo.

“Yo no patrocino flojos, no patrocino irresponsables, ni corbatas, aquí tenemos que exigirle a nuestros equipos. Son ustedes los secretarios los que tienen que calificarme los equipos, pero cuando lo hacen, lo hacen con el corazón, no lo hacen teniendo en cuenta que aquí el día de mañana a esos que ustedes apoyaron, a esos que defienden por flojos y perezosos, no nos van a ir a defender ante los tribunales”, afirmó Aranda.

Así mismo, la alcaldesa manifestó que los funcionarios que no demuestren su compromiso serán removidos, sin importar si provienen de ‘cuotas políticas’, “esto no es un juego, el ejercicio de lo público requiere inmenso compromiso y el que hoy se vaya asustado, me avisa. Tenemos que tomar decisiones a partir del año entrante, claro que aquí hay gente de aliados políticos, pero si no funcionan se van, porque yo no voy a permitir que a mí me dañen mi honra y gestión, por simplemente no poder contestarle al líder, ni al edil”.

Finalmente, la alcaldesa enfatizó que seguirán los cambios en su gobierno, “les tenemos muchas sorpresas a los ciudadanos, y por supuesto lo que será también el año 2025, seguirán a los remezones porque el funcionario que no esté al ritmo de la alcaldesa, es funcionario que no puede estar en el gabinete”.