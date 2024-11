Fuerte pelea entre dos concejales de Ibagué

Los hechos sucedieron el pasado jueves en medio de la sesión ordinaria para votar por el empréstito solicitado por la administración municipal.



Andrés Zambrano de la Alianza Verde le hizo un duro reclamo a Carlos Beltrán del partido Conservador, por presuntamente cuestionar su nombre en un espacio institucional de la Alcaldía de Ibagué refiriéndose al endeudamiento.

“El concejal Beltrán sale a decir que el concejal Zambrano es una persona populista y mentirosa y yo quiero exigirle respeto, porque aquí hemos entendido algo con los de gobierno y es que hemos madurado, entendimos que significa ser diferentes sin ser enemigos”, afirmó Zambrano.

Asimismo, el concejal de la Alianza Verde le recordó a Beltrán que el año pasado el cabildante manifestó que no se podía confiar en la administración municipal, por lo que se consideraba de la oposición, “el año pasado salía con carteles diciendo que no se le podía dar un solo voto a esta administración y estaba en total desacuerdo con el exalcalde y hoy a esos mismos que les hacía oposición y paros, son con los que usted se sienta, hace asados, toma whisky y hoy no está haciendo oposición”.

La respuesta de Carlos Beltrán

Por su parte, el concejal del partido Conservador no se quedó callado frente a los cuestionamientos de Zambrano referente a los cuestionamientos, “hoy usted quiere victimizarse porque en un debate le dije politiquero y mentiroso, pero entonces cuando usted trató de hipócrita y politiqueros, ¿Qué pasó? Me decía que era crítico de la administración pasada y en campaña entonces estuve haciendo las críticas y que estuve representando a mi gremio en primera línea como lo vieron en las noticias y que hoy estoy de aliado de la administración, una cosa es la administración pasada y otra es la actual”.

De igual forma, Beltrán se refirió a sus labores como concejal e incluso le propuso a Zambrano enseñarle a realizar una buena oposición, “me criticó por la oposición, yo sí sé hacer oposición, yo si los pongo contra la rueda y no con videítos, cuando quiera le enseño, pero ser oposición, no es votarle no a todo y yo soy coherente no siendo el palo en la rueda. Le digo populista, porque eso es poner primero sus intereses personales de partido por encima de los intereses de la ciudad y se lo digo acá de frente, mentiroso, traidor y populista”.

Finalmente, los dos cabildantes al término de la sesión ordinaria realizada el pasado viernes hicieron las paces y dejaron a un lado sus diferencias para trabajar en común por Ibagué.