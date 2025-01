Piscinas de la 42, Parque Centenario y vías: principales obras para 2025

Las piscinas de la 42 serán la prioridad para el primer trimestre de su segundo año de gobierno.



Tras culminar un año con varias obras de infraestructura y malla vial habilitadas, la alcaldesa Johana Aranda tiene la proyección de entregar otros escenarios en 2025.

Entre estos, las piscinas olímpicas de la calle 42 son la prioridad para la mandataria, obra que cuenta con más de un 97% de ejecución y la cual espera inaugurar en el primer trimestre del año.

“Las piscinas de la 42 no fueron entregadas en diciembre, no porque no hayamos querido, sino por condiciones que se nos salen de las manos, como las lluvias y la llegada de los trampolines. Mi mensaje fue muy claro: No voy a entregar obras a medias, entregaré obras terminadas”, aseguró Aranda.

Este escenario ha sido esperado por más de nueve años y contará con toda la infraestructura para adelantar eventos de talla internacional, siendo el único con plataforma de clavados en Ibagué.

Asimismo, el Complejo Acuático Recreativo del Parque Deportivo, donde estará la piscina de olas, supera el 75% de avance, el cual contará con cinco piscinas y zona de restaurante, baños y vestidores.

Con dicho escenario, se espera dinamizar aún más la economía ibaguereña, aumentando el turismo en la ciudad.

Por último, la mandataria hizo énfasis en las obras del Parque Centenario, para el cual adelantó el proceso contractual durante su primer año, con el fin de iniciar con el pie derecho el 2025.

“Este año fue muy complejo porque nos tocó hacer toda la revisión de estudios y diseños, solicitar los permisos de Cortolima y del Ministerio de Turismo, porque recordemos que la Concha Acústica es un patrimonio cultural”, explicó Aranda.

Y concluyó: “Todo esto demora los procesos, nosotros arrancamos nuestro plan de desarrollo en octubre, una vez aprobado. Allí es el verdadero inicio de un gobierno, cuando ya tiene aprobado su plan y su presupuesto”.