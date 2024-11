Me llamó la atención el hashtag usado durante el lanzamiento del informe nacional de competitividad 2024 #MañanaSeráMásBonito.



Fue una hermosa invitación a ser optimistas sabiendo que, aunque no estemos bien mañana podríamos estar mejor.

El hashtag es el nombre del último álbum de Karol G y se escucha en la canción “Mientras me curo del cora”.

La primera estrofa dice “Dame tiempo, Que no estoy en mi mejor momento, Pero yo mejoro de a poquitos, sí, Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito.”

Cuando le pregunté a mi hija sobre qué mensaje le dejaba la canción me dijo que “las cosas pasan por algo y siempre vendrá algo mejor”. Deberíamos pensar así.

El mensaje de Karol G en sus conciertos es que “si la vida es difícil hoy, probablemente te está preparando para cosas increíbles en el futuro”. Es un mensaje inmensamente positivo que se aplica tanto para las personas como para la sociedad.

En muchas ocasiones nos preguntamos qué necesitamos para que las cosas vayan bien, Karol G nos dice en su canción: “Que no me falte la salud, ni pa' mí ni pa' mi crew, Ni que me falte Ovy en los instrumentales, Ya con eso tengo”. Salud para cada uno de nosotros y para todos. También Amor y Paz, insiste ella.

¿Qué propone el consejo privado de competitividad para que nuestro país tenga un mañana más bonito? ¿Cuáles son esas cosas increíbles que esperamos en nuestro futuro?

Entre los futuros deseados, centrados en crear un entorno propicio para el desarrollo económico sostenible y equitativo, se encuentran: incrementar el nivel de educación y formación técnica; mejorar la infraestructura y la conectividad; fomentar la innovación y el emprendimiento; y fortalecer la institucionalidad y la gobernanza.

En suma, estos futuros deseados buscan no solo impulsar el crecimiento económico, sino también promover el bienestar social y el crecimiento inclusivo, asegurando que los beneficios del desarrollo lleguen a toda la población.

Para alcanzar este futuro deseado, el informe plantea varias acciones que siguen los diferentes factores estudiados por el índice y otras que van más allá de las variables estudiadas en las dimensiones:

Es fundamental fortalecer la confianza interpersonal e institucional para construir futuros prósperos en Colombia.

Es vital solucionar el problema de las drogas para promover desarrollo económico y social en el largo plazo, y garantizar la seguridad en todo el territorio nacional resulta clave si se quiere crear un entorno estable y seguro para el desarrollo económico y social.

Junto a otras tareas aparece disminuir las brechas regionales enfocándose en las capacidades productivas de cada región y potenciándolas, así como priorizar la educación e integrar la interculturalidad en los procesos, asegurando que todas las regiones del país puedan desarrollarse de manera equitativa.

Siendo honestos, Colombia no está en su mejor momento, pero podría mejorar a poquitos y aunque el informe no lo plantea, llenarnos de optimismo sería un gran paso para que mañana sea más bonito.