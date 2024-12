Deportes Tolima 70 años, el personaje de 2024

El Nuevo Día Digital eligió como personaje del año al Deportes Tolima. El equipo cumplió 70 años el pasado 18 de diciembre y lo celebró como protagonista de la final del fútbol profesional colombiano.

El último mes en la región no se hablaba de otra cosa que no fuera la participación del equipo local en la final de la Liga Betplay. Aunque no quedó campeón, como los tolimenses deseábamos, sí concluyó con brillantez una excelente campaña que lo llevó a obtener un cupo en la Copa Libertadores, el torneo más importante del fútbol suramericano.

El Deportes Tolima se construyó con el apoyo de muchas personas que a lo largo de su historia y en diferentes épocas lo han consolidado como uno de los mejores equipos colombianos.

Fue en 1954 cuando se consiguió el respaldo del entonces gobernador César Augusto Cuéllar Velandia, quien entregó un auxilio de 10.000 pesos (en aquel entonces una importante suma de dinero) para que el equipo fuera inscrito ante la Dimayor. Manuel Rubio Sánchez fue el primer dirigente. En 1957 llegó Jorge Guzmán Molina, quien estuvo cerca de 18 años al frente del Club y no permitió que se hundiera, pese a las agudas crisis que hubo de sortear. Años más tarde, Gabriel Camargo Salamanca se hizo cargo del equipo y lo consolidó como uno de los mejores del fútbol colombiano. Ahora su hijo, César Camargo, tomó las riendas del Vinotinto y oro.

Pero no solo han sido los dirigentes, líderes cívicos y deportivos apoyaron al Club con recursos económicos y trabajo. Además, cuenta con el respaldo de una hinchada que ha seguido con fervor los triunfos y las derrotas del elenco Pijao. La diáspora tolimense en Bogotá y otras capitales es fiel seguidora de su equipo.

En su palmarés se encuentran tres títulos en la categoría A (Finalización 2003, Apertura 2018 y Apertura 2021) nueve subtítulos, una Copa Colombia (2014) y una Superliga Colombia (2022). Es una cantera de futbolistas colombianos que se han destacado en otros equipos profesionales del país y del exterior. Por sus filas han pasado figuras legendarias que han dejado huellas indelebles en el corazón de los seguidores.

El Deportes Tolima representa el aguerrido temperamento de los pijaos. Es un símbolo de la tolimensidad y recoge una pasión que nos une. Aficionados provenientes de todos los rincones del Departamento se desplazan al Murillo Toro para ver al Tolima cuando juega de local. El cuerpo técnico, encabezado por David González, y los jugadores brindaron con sus triunfos, su buen juego y su entrega, una campaña difícil de olvidar.

Su impacto en la cultura, las costumbres y la economía es innegable. Los días en que juega el equipo, los tolimenses se enfundan la camiseta, el ambiente se torna alegre y festivo y los emprendimientos, grandes y pequeños, mejoran sus ventas. En su ya larga trayectoria, ha transformado el sentir de los tolimenses y los ha unido en torno al deporte. Por todo lo anterior, en sus 70 años, el Deportes Tolima es nuestro personaje de 2024.