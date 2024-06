"El hospital de Rioblanco se va a construir en este Gobierno": Gobernadora del Tolima

La obra tiene un presupuesto de $11.212.865.062 y beneficiará a 24.553 habitantes.



El proyecto

Ante la comunidad de Rioblanco, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, habló con claridad y ratificó que la construcción del Hospital María Inmaculada de Rioblanco será una realidad en su mandato.

“Aquí mirándolos a los ojos tengo que decirles que recibí con problemas la construcción del hospital María Auxiliadora de Rioblanco. Puedo decirle a ustedes, así como le dije a los chaparralunos, que el hospital se construirá y se va a hacer en este Gobierno. No tengan la más mínima duda", expresó la mandataria.

Así mismo aclaró que del proceso contractual adelantado no se giró ningún recurso y las decisiones administrativas se tomaron porque los "contratistas fueron irresponsables y no continuaron con la obra. Uno no puede quedarse en los problemas, hay que buscar las soluciones”, dijo Matiz.

Reiteró la gobernadora de los tolimenses que "nosotros vamos a construir el hospital y será uno de los mejores hospitales de este departamento del Tolima”.

El nuevo Hospital María Inmaculada de Rioblanco se construirá en una área de 3.706 metros cuadrados, tendrá una inversión de $11.212.865.062, recursos del Sistema General de Regalías y viabilizado y aprobado mediante acuerdo número 54 del 20 de septiembre del 2021 y que beneficiará a 24.553 tolimenses.