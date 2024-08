Servicio de Radioterapia en el hospital Federico Lleras de Ibagué es una realidad

Junto al equipo de la gobernadora Adriana Magali Matiz, se habilitó la mañana de este jueves el servicio de radioterapia en el Hospital Federico Lleras Acosta.



Brayam Escandón, diputado del Tolima, manifestó sentirse orgulloso de estos avances que ha logrado la Gobernación del Tolima y el primer centro asistencial del departamento, al obtener este equipo que beneficia a los tolimenses.

Por eso, destacó que: "Como diputado del Departamento del Tolima, y dentro de mi ardua labor es de referente de los tolimenses a diario recibimos mil casos en temas de salud, aquellos casos con un número significativo son pacientes de cáncer con esa enfermedad de base que es una enfermedad que hoy pues afecta a muchísimas familias del Departamento del Tolima, porque no simplemente se ve afectado una persona sino todo su vínculo familiar, pacientes que tienen que trasladarse no simplemente aquí de lugares lejanos del Departamento, sino que a su vez también tienen que ir a otros departamentos a recibir el proceso de tratamiento. Hoy nuestro hospital Federico Lleras que es el hospital de los tolimenses no contaba con este equipo de alta tecnología para tratamiento con personas de cáncer, un equipo que trata tumores en temas específicos con el proceso de radioterapia creo que es un sistema innovador tecnológico”.

“¿Pero qué significa esto? , los pacientes de cáncer no tendrán que trasladarse a otros departamentos para ser atendidos, estas son las acciones que responden a las necesidades de nuestra gente”, indicó Escandón.

Asimismo, resaltó que: "Uno de los más grandes logros que tiene nuestro hospital Federico Lleras en estos muy buenos gobiernos es que hay que reconocer los gobiernos de recuperación del hospital como lo tuvo nuestro senador Oscar Barreto, hoy las grandes inversiones que se hicieron en el gobierno de Ricardo Orozco, y que hoy Adriana Magali Matiz, como gestora no simplemente, como ejecutora no simplemente, como gobernadora, sino también en su momento como representante de la cámara trajo grandes inversiones desde el gobierno nacional para nuestro hospital Federico Lleras. Esta unidad que hoy se inaugura y que hoy se le entrega al servicio de los tolimenses específicamente a personas afectadas, una unidad que tiene un costo de adquisición de más de 14 mil millones de pesos creo que estos son los grandes aportes sociales que se deben seguir haciendo al departamento del Tolima".