Estudiantes de El Líbano denuncian trato descortés de la exsecretaria de Educación del Tolima

Hay paro indefinido, a causa de la presunta mala gestión del rector del plantel educativo.

Una estudiante de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora del Carmen de El Líbano denunció el trato descortés que recibió por parte de la exsecretaria de Educación del Tolima.

Para poner en contexto, más de 500 estudiantes del plantel educativo, se encuentran en paro indefinido, a causa de la presunta mala gestión del rector del plantel, Jorge Ely Jiménez. Los alumnos ya han remitido diversas comunicaciones en las que cuestionan el liderazgo del rector, expresan deficiencias en ámbitos fundamentales para la institución.

“Estuvimos en la Gobernación del Tolima hablando con la secretaria de Educación, la señora Zoraida Patricia Pinzón, la cual desde que llegamos se comportó de una manera muy grosera y no nos ponía cuidado, mantenía en el celular y firmando documentos, mantenía hablando con las demás personas y no nos prestaba atención, entonces pues a mí se me hace eso una falta de respeto porque nosotros sacamos tiempo y presupuesto para ir allá, para desplazarnos y ella nos atendió de muy mala manera, se me hace muy injusto y muy irrespetuoso de parte de ella que se supone que está al servicio de la comunidad porque ella es una servidora pública y que nos atienda de esa manera me parece muy horrible”, indicó Gina Murcia, estudiante de la institución.

Asimismo, añadió “nosotros le hicimos el llamado y lo que nos respondió es que ella tenía cosas por hacer, nosotros le estábamos hablando de buena manera, le estábamos explicando la situación del colegio y no nos dio respuesta, se había comprometido con nosotros de que se iba gestionar el traslado del rector y nada no nos ha dicho nada, no nos ayudó a gestionar nada, nosotros en el pliego de peticiones tenemos muchas cosas más y ella lo único que nos decía era que eso ya estaba resuelto, que de eso ella se encargaba y pues a nosotros se nos hace que es mentira ya que ella el viernes se retira”.

Cabe destacar, que de forma inesperada, Zoraida Patricia Pinzón renunció al cargo de secretaria de Educación del Tolima, decisión irrevocable que tomó por motivos familiares, tras ocho meses en el cargo. Por su parte, los estudiantes continúan con incertidumbre, esperando a que pronto haya una solución efectiva a sus inconvenientes, para que existan mejores condiciones de aprendizaje.