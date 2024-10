¡Es oficial! La Casa de los Famosos confirma su segunda temporada; así será

El anunció fue realizado a través de las redes sociales del Canal RCN.



El controversial y polémico formato que ha sido tendencia en diferentes países, llega a su segunda versión en Colombia. Está vez promete diferentes sorpresas, entre ellas, que los seguidores y televidentes tendrán la oportunidad de escoger a las celebridades que ingresen a la casa.

En este sentido, desde el lunes 4 de noviembre, RCN presentará semanalmente a seis candidatos para que participen en La Casa de los Famosos, los seguidores podrán votar desde las 6:00 a.m. del lunes hasta las 4:00 p.m. del domingo. La persona que obtenga el mayor número de votos se anunciará en la emisión de Noticias RCN a las 7:00 p.m.

Las presentadoras

Carla Giraldo, actriz y co presentadora de la primera versión de la Casa de los Famosos repite su rol en esta segunda versión. Giraldo, se mostró emocionada al retomar su papel, además, fue la encargada de dar a conocer la noticia.

Ornella Sierra, creadora de contenido costeña y exparticipante de la Casa de los Famosos, será la nueva host digital del reality show. Sierra, será la encargada de conectar tanto televidentes y seguidores, con contenido inédito, dinámica y acontecimientos dentro de la casa.

“Bebés, no puedo creer lo que les voy a decir. Soy Ornella Sierra y seré la Host Digital de la Casa de los Famosos Colombia. Ustedes recuerdan que en mi temporada no me bajaban de lleva y trae, pues claramente volví para llevar y traer todos los chismes que pasan acá dentro”, afirmó Sierra.