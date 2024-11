Mujer denuncia que conductor de plataforma le canceló el viaje por su sobrepeso

La denunciante revela que éste sacó una báscula de su bolso y le pidió que se pesara antes de subir.

En TikTok se ha vuelto viral un video en el que una mujer relata cómo un conductor de moto le canceló un viaje debido a su peso. La joven compartió la anécdota, que ha causado sorpresa y polémica en la plataforma.

En su relato, la mujer explicó que, al notar que la tarifa de un viaje en vehículo estaba muy alta, decidió optar por un viaje en moto, ya que era más económico. Cuando solicitó el servicio, el conductor le preguntó cuántos kilos pesaba.

"Tenía que irme a trabajar como a unas 20 cuadras, estaba apurada y no tenía ganas de caminar. Vi que la tarifa estaba muy alta y pedí la moto que salía más barata, total auto o moto no cambia nada”, indicó la joven.

No obstante, al llegar el taxi al lugar de recolección, la joven revela que éste sacó una báscula de su mochila y le pidió que se pesara antes de subir, mencionando que si superaba los 100 kilos, no podría llevarla a su destino.

“El conductor me preguntó "¿Cuánto pesa?" y yo pensé que hablaba de la mochila o algo y le dije "Un kilo, no mucho" pero no me contestó. Cuando llegó me miró, se bajó y sacó de la mochila una balanza, me pidió que pesara y me dijo que si superaba los 100 kilos no me podía llevar", mencionó.

El video rápidamente se hizo viral, generando reacciones divididas sobre el comportamiento del conductor y el tema del sobrepeso en los servicios de transporte.