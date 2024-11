"Perdí un bebé de Ómar": viuda de Geles contó el difícil momento que enfrentaron

Recordó su historia de amor con el cantante y los retos que tuvieron que enfrentar juntos.

Seis meses después de la muerte del reconocido compositor vallenato Omar Geles, su esposa Maren García abrió su corazón en una entrevista donde compartió conmovedores detalles sobre su historia de amor y los retos que atravesaron juntos a lo largo de su relación. Entre los momentos más difíciles, García relató la pérdida de un bebé en sus primeros meses de noviazgo con el cantante.

Durante los primeros días de su relación, Maren y Omar vivieron en la casa de Doña Hilda Suárez, madre del compositor. Fue en ese tiempo cuando Maren quedó embarazada, pero lamentablemente perdió al bebé cuando estaba a los tres meses de gestación. "Era una niña", recordó García, añadiendo que este embarazo fue recibido con ilusión tanto por sus familias como por ellos mismos.

El trágico suceso ocurrió después de un accidente. Maren relató que, debido a la grave situación de salud de su madre, quien había sido sometida a una cirugía y terminó en la UCI, vivió un momento de gran desesperación. Mientras bajaba las escaleras, pisó mal un escalón y, como resultado, perdió a su bebé. "Fue durísimo, yo duré un mes encerrada, sin salir", confesó Maren, visiblemente afectada por la pérdida. Para ella, este fue uno de los momentos más dolorosos de su vida, ya que había deseado ser madre.

Le puede interesar: Nataly Umaña reveló los cambios de su físico por subir de peso

La pareja, que siempre soñó con tener hijos, enfrentó otros obstáculos. Después de esta primera pérdida en 2008, pasaron ocho largos años para que finalmente lograran concebir a su primer hijo. En 2016, Maren sufrió la pérdida de otro bebé, lo que hizo aún más especial la llegada de su primogénito, José Juan Geles, quien llegó como una verdadera bendición para la familia. "Después de ocho años, José Juan fue un testimonio del Señor", expresó la viuda, destacando la emoción de la pareja tras haber superado tantos desafíos.

Cinco meses después del nacimiento de José Juan, Maren se enteró de que estaba esperando a su segundo hijo, José Mario Geles. La noticia fue un regalo inesperado, aunque los primeros meses fueron difíciles para Maren, quien recordó que tenía a su hijo recién nacido en brazos y su propio embarazo en progreso. A pesar de los retos, la familia se llenó de alegría con la llegada de este nuevo miembro.

La sorpresa no terminó ahí: tres años después, Maren dio a luz a Isabella Geles, una niña que llegó de manera inesperada, ya que la pareja había decidido no tener más hijos. "No quería más hijos, pero lo que me calmó fue saber que era una niña", dijo Maren, quien recordó con cariño cómo Omar lloró de emoción al enterarse. La niña llegó como una gran bendición para la familia.