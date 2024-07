‘Tiktoker’ inesperadamente transmitió en vivo el asesinato de su papá y su hermano

A pesar que borró la transmisión momentos después, el video ya era viral.

Luis Ángel Robelo, un tiktoker muy conocido en México, se ha convertido en tema viral tras transmitir en vivo los asesinatos de su padre y su hermano. Según medios internacionales, el trágico suceso ocurrió el 20 de julio en Encarnación de Díaz, Jalisco.

Según las imágenes, el joven en un evidente estado de shock se dirigió hacia la parte exterior de la vivienda donde ocurrió el ataque y captó el clip donde se ve dos cuerpos en el suelo rodeados de un sangre. A pesar que personal de la Fiscalía de Jalisco le pidió que no grabara más, el creador de contenido no tuvo otra reacción que tomar su teléfono y filmar la situación. “No me importa, los mataron, los mataron, mataron a Manuel”, gritaba.

Según versiones, el joven se encontraba en su habitación cuando se registró el atentado, y aunque luego de calmarse borró la transmisión, ya varios usuarios habían descargado el video y se había difundido en redes sociales.

Por su lado, la Fiscalía de Jalisco emitió un comunicado en X, declarando que están investigando con la revisión de cámaras de seguridad de la zona para poder identificar y capturar a los responsables de estas dos muertes.