Esta sería la condena para el actor Fernando Arango tras golpear a su expareja

El actor enfrenta un proceso legal por la aparente agresión física cometida contra su expareja.

Los hechos habrían sucedido en la madrugada del 5 de septiembre, luego que la pareja departiera con sus amigos y regresaran a su hogar, ubicado en el barrio Campo Hermoso. De acuerdo con la víctima, Juliana García, su hijo les había informado que pasaría el resto de la noche en la casa de su novia, por lo que ella lo autorizó y no vio problema.

El actor en la madrugada empezó a tener comportamientos extraños, incluso habría orinado en el armario de la habitación, por lo que la mujer expresó su inconformismo y Arango la golpeó brutalmente.

“Yo fui y me acosté, Fernando no quería acostarse y mi hijo fue y lo acostó al lado mío. Mi hijo me dijo: mami voy a ir a dormir donde mi novia y le dije: ah bueno. Dormí tranquila y vi que se estaba orinando en el clóset. Le grité ¿qué te pasa, cochino? Y se volteó con esa brutalidad a golpearme. Yo no podía asimilar que él estuviera haciendo eso”, afirmó García.

La posible condena

En el programa de televisión, La Red, el abogado de Arango, Rafael Torregrosa, expresó que su cliente no vivía con su pareja y la agresión habría sido recíproca, por lo que en ese contexto no se podría considerar como violencia intrafamiliar, sino por el contrario, se trataría de lesiones personales.

Por su parte, el abogado defensor de Juliana García, David Becerra, afirmó que de probarse que el actor habría ejercido violencia intrafamiliar, Arango podría tener hasta 4 años de cárcel.

"Con la condena terminaría el proceso penal con una sentencia que no es excarcelable. Estamos hablando de 4 años como mínimo y si se parte de las lesiones personales, depende fundamentalmente de la incapacidad con la que quede Juliana y desde el daño físico que se le haya infringido. En todo caso estamos hablando de una condena de más de 5 años”,manifestó Becerra.