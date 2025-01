Capturan a peligroso delincuente acusado de doble homicidio; invocaba un "duende diabólico"

Tras una investigación de ocho meses, la Policía Nacional logró la captura de Kevin Orlando Arias Forero, alias "Kevin", de 23 años.



Forero es señalado como el responsable del homicidio de Jeison Fernando Díaz Fierro, un reconocido fotógrafo del Huila y de Leonardo Santos Jiménez en abril del año pasado, Santos falleció posteriormente en un centro hospitalario a causa de las heridas sufridas en el mismo ataque.

La captura de alias Kevin se produjo tras un seguimiento exhaustivo de sus movimientos, durante el operativo, las autoridades encontraron en posesión de Arias Forero un arma de fuego, una motocicleta y elementos de santería. Lo que más llamó la atención de los uniformados fue un muñeco de trapo. Al ser interrogado sobre este objeto, alias "Kevin" declaró: "Es el duende diabólico que me protegía, me caí porque esta mañana no le recé”. Según la investigación, el capturado realizaba oraciones a este supuesto "duende" diariamente a las 4:00 a.m.

El implicado, intentó huir en motocicleta, arrollando a un policía y chocando finalmente contra otro vehículo, lo que facilitó su captura. Las autoridades dieron a conocer que alias "Kevin" cuenta con un historial delictivo que incluye once anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos como homicidio, porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y fuga de presos.