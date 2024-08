Debido a las fuertes lluvias registradas el domingo en la capital musical, una familia lo perdió todo.

Sandra Milena Sánchez y su familia, vivieron momentos de pánico y zozobra en la tarde del domingo, por las fuertes lluvias que afectaron de manera estructural su vivienda ubicada en el barrio Nueva Castilla, en la comuna ocho de Ibagué.

“El domingo, a las dos de la tarde, hizo un vendaval, y me desentechó toda la parte de atrás, perdí cinco colchones, perdí la lavadora, se me dañó el televisor, se me mojo el mercado”, afirmó con tristeza Sandra.

Sandra y su familia no podían creer lo que estaban viviendo, afirmaban que esas situaciones solo pasaban en televisión y nunca creyeron que iban a vivir una situación tan traumática, “yo creo que eso era como cuando uno ve en televisión todo lo que ocurre y uno se pone a pensar y yo lo viví, y quedamos ahí como traumatizados”, aseguró Sánchez.

Frente a la situación, la secretaría de ambiente y gestión del riesgo se hizo presente y otorgó a la familia unas colchonetas y una cobijas con las que pudieron pasar la noche, sin embargo, la familia pide la colaboración de la comunidad ibaguereña que les permita recuperar lo perdido durante las fuertes lluvias.

“Me pueden ayudar con las camas, los colchones, con las tejas de zinc que se levantaron durante el aguacero y no sabemos dónde quedaron”.

Las personas interesadas y de buen corazón que deseen ayudar a Sandra y su familia se pueden contactar al número de teléfono 3203652151.