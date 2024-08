Más de veinte años han tenido que esperar los habitantes del barrio Tolima Grande para que les arreglaran los escenarios deportivos.



Elicio Heredia Aranda, presidente de la Junta de Acción comunal del barrio Tolima Grande, ubicado en la comuna ocho, en entrevista con un medio de comunicación local, aseguró que son más de 20 años los que han tenido que esperar para poder tener un avance significativo en las míticas canchas de arena del sector.

“Lo que pasa es que esta es una obra que ya tiene más de 20 años, como el barrio no está legalizado, las zonas verdes figuraban a un particular. Entonces la Alcaldía no puede hacer obras donde figura un particular. Al entrar yo como presidente, legalicé las zonas verdes, sacamos una escritura y entregamos toda la documentación a la alcaldía como zonas de cesión”, afirmó Heredia.

De igual forma, indicó que las obras se han tenido que detener por unos permisos, impidiendo un avance considerable en las mismas, “hasta cuando no saliera el permiso para talar los árboles, no se podía empezar”.

El presidente del barrio, hace un llamado a la administración municipal que les permita solucionar los problemas de infraestructura de los escenarios deportivos y se cumplan en el tiempo estipulado.

Así mismo, aseguró que una problemática que parece nunca acabar es el deterioro en la malla vial, esta vez, por la aparición de nuevos huecos, en especial, a las afueras de un jardín infantil, la manzana E y Q. Heredia, resaltó que ya se han adelantado las gestiones pertinentes ante el ingeniero Mauricio Peralta, director operativo del IBAL para lograr la pavimentación de las calles.