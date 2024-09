En la UT conmemoraron los 30 años del asesinato de Norma Patricia

El 7 de septiembre de 1994, luego de una manifestación de estudiantes en la Universidad del Tolima, cayó, víctima de un disparo de fusil, la estudiante Norma Patricia Galeano; en el alma máter rindieron homenajes en su memoria.

Con diversas actividades culturales, entre ellas presentaciones musicales, conversatorios y la proyección de documentales, estudiantes de la Universidad del Tolima recordaron la memoria de Norma Patricia Galeano, la estudiante que fue asesinada el 7 de septiembre de 1994 durante protestas en la Alma Máter.

En la entrada del campus universitario, y mientras se cumple la asamblea permanente, se puso una ofrenda floral en el obelisco, cuya placa rememora los sucesos trágicos de esa tarde de un miércoles en que las balas del Ejército silenciaron aquella protesta.

En el conversatorio, dedicado a conmemorar la lucha de la estudiante de Ciencias Sociales, participaron profesores y compañeros de Norma Patricia, quienes pidieron, entre otras, no olvidar este suceso, con el fin de que no se repita jamás.

Uno de los documentales proyectados fue 'Norma: 30 años de ausencia', un trabajo en colaboración entre ‘Voy por Colombia’ y ‘El Salmón Urbano’, el cual logró recopilar testimonios de testigos directos de aquella protesta, archivos del periódico El Nuevo Día y lo que sucedió después de que el pecho de la estudiante fuera atravesado por un proyectil.

Dicho documental, dirigido por el profesor José Ledesman Díaz Mora, está distribuido en diversas partes, en cómo era Norma Patricia como amiga, como estudiante becada y con una tesis dirigida por el profesor y arqueólogo César Augusto Velandia Jagua, el momento del tropel, el recibimiento del cuerpo en el hospital, su legado, y la música compuesta en su honor.

¿Qué sucedió?

Cuenta Luis Carlos Idárraga, en el documental, que el país estaba en estado de conmoción tras los múltiples asesinatos contra miembros de la Unión Patriótica, en especial, por el sucedido el 9 de agosto de ese año cuando mataron al senador Manuel Cepeda Vargas.

"Se programó una marcha pacífica, pues sabíamos que estábamos en conmoción interior, pero nosotros teníamos la inconformidad por los asesinatos. Bajamos sobre las 2:30 y vimos que no llegó la Policía sino el Ejército”, afirmó Idárraga.

"Nos dimos cuenta luego que eran muchachos recién incorporados, sin experiencia y los teníamos retirados, pero a la hora y media llegó Ejército armado y nos amedrentaron, nosotros les tiramos piedras y ellos dispararon. Dijimos, hágale que son balas de salva, cuando le dieron a 'Memo' y a otros compañeros”.

"Después, Norma venía conmigo cuando el disparo y lo último que me dijo fue 'Batallas, me dieron'. Yo le vi un huequito en el pecho, pero por detrás tenía el chaleco floreado. Vi cuando volteó los ojitos y le dije a un amigo, 'La mataron, la mataron' y nos quitamos las capuchas, la llevamos al parque Ducuara y la sacaron al hospital, y nos rodearon", finalizó Idárraga.

Otro de los estudiantes de la época fue Carlos Martínez Chamorro, quien contó que estaba cerca a la cafetería cuando escuchó los disparos, vio caer a Norma y a otros compañeros, y cuando salió a correr por detrás de donde ahora está el Jardín Botánico, desde arriba les dispararon.

El profesor y escritor Libardo Vargas Celemín trabajaba en ese momento en la oficina de participación comunitaria en el Federico Lleras y también como docente en la UT, cuando recibió la llamada de que iban para allá los heridos.

"De pronto me dicen, llegó la paciente grave, cuando sale el médico con sus guantes llenos de sangre, se queda mirándome triste y dice, 'no pudimos hacer nada, llegó sin signos vitales'. Fue un impacto muy grande”, relató Vargas.

"Yo casi no entraba la morgue porque me impactaba mucho, cuando entramos la vi en el planchón y le vi el rostro, me pareció radiante, y le vi una sonrisa de rebeldía, no era de odio. Una imagen que siempre quedó tatuada en mi mente".

Un documental que narra otras facetas de Norma, aquella mujer de 23 años que estaba muy cerca de graduarse, que hacía sus pasantías en el Archivo Histórico del Palacio de Justicia, que sus últimos días fueron complicados en cuanto a lo familiar, pues se había ido de casa y para esa semana tenía que dejar la habitación que tenía arrendada. El día en que iba a firmar su contrato decidió irse con sus compañeros de la Juco a manifestarse por los asesinatos de sus líderes políticos y cayó herida de muerte por una bala de un soldado.

Un documental que no incita a la violencia, sino a recordar a una persona que dejó un legado de la lucha estudiantil, que quería graduarse en Ciencias Sociales con una tesis laureada, pero su sueño de contribuir a un mejor país quedó cegado tras recibir un impacto y caer en su amada Universidad del Tolima.