La alcaldesa rompió el silencio y entregó declaraciones sobre las acusaciones en su contra.



Es de recordar, que en días pasados se acusó a Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué, por el supuesto enriquecimiento irregular y la compra de una vivienda en un sector exclusivo de la ciudad y de un automóvil. Sin embargo, la mandataria fue muy clara y negó las acusaciones.

“Una mujer trabajadora, 25 años en el ejercicio de lo público, responsable, que toda la vida con el sudor de mi frente me he conseguido mi casa, he logrado darle una estabilidad a mi hija, así que esos señalamientos se los dejamos al día arriba y por supuesto ojalá sean los mismos entes de control que nos den la razón”, indicó Johana Aranda.

De igual forma, manifestó que seguirá trabajando por la ciudad y el bienestar de los ibaguereños, como lo ha venido haciendo desde hace 25 años en el ejercicio de lo público.

“Aquí lo que tienen ustedes es una mujer incansable, trabajando con inmenso compromiso, con manos limpias, 25 años en el ejercicio de lo público, a mí no me pagaron con crispetas ni con pepitas. Así que solo tengo para decirles que cuando a un árbol le tiran piedras saben cómo responde el árbol con frutos y nosotros como gobierno vamos a responder con trabajo, con obras y con acciones concretas”, puntualizó la alcaldesa.