¡Atención! Se registra protesta de estudiantes en importante avenida de Ibagué

Estudiantes y comunidad educativa de una institución educativa de la comuna nueve de Ibagué, salieron a protestar la mañana de este lunes.



Los estudiantes aseguran que llevan más de un año con problemas en el suministro de agua potable y a la fecha, ni la Alcaldía de Ibagué ni la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, les han ofrecido una solución satisfactoria.

En ese sentido, decidieron realizar una protesta pacífica para pedir ser escuchados, por lo que a esta hora se registra bloqueo de uno de los carriles de la avenida Pedro Tafur, a la altura de la entrada a los barrios Altamira y Ciudad Luz.

El problema

Holmis Cortés, personero de la Institución Educativa Técnica Ciudad Luz, en declaraciones entregadas a este medio de comunicación, indicó que este problema está afectando a más de 900 estudiantes que reciben sus clases en jornada única.

“El suministro del agua está llegando con muy poca presión para poder abastecer los tanques de almacenamiento que el colegio tiene dispuestos para toda la comunidad educativa. Se debe realizar un racionamiento de agua, pero aun así a muchos estudiantes les toca usar los baños sucios y no cuentan con agua para el lavado de manos o en su caso de cepillado de dientes después de almorzar tras la jornada única de la institución”, expresó Cortés.

El colegio tiene tres tanques con capacidad de más de 33 mil litros de almacenamiento de agua, pero la mayoría de veces no se ha podido llenar, “nos han enviado carros de bomberos, pero un carro de bomberos no alcanza a llenar, ni al tanque más grande, no alcanza a subir ni 10 centímetros a lo que tiene de altura, a lo que tiene de almacenamiento”, aseguró.

Asimismo, dio a conocer que varias veces desde el colegio se han comunicado con la administración municipal y no han obtenido respuestas: “nunca se ha recibido una solución concreta y con hechos en la institución, siempre dicen que nos van a solucionar y no nos solucionan y como comunidad educativa estamos cansados de no tener este recurso tan importante, ya que el colegio maneja una jornada única en la que mantiene estudiantes desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde”.

La primera semana de septiembre, la gerente del Ibal, Erika Palma, aseguró que las fallas en el suministro obedecerían a conexiones internas, “se vienen realizando visitas a las instalaciones, y tienen problemas de conexiones internas, se les ha prestado apoyo, pero no es un tema directo de nuestra empresa”.

Lo que dijo la Alcaldía

Debido a la protesta de los estudiantes del Ciudad Luz, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, IBAL, hizo presencia en el lugar verificando el servicio de agua potable.

De acuerdo con el director Operativo, Mauricio Peralta, hay un daño interno de interconexiones en los tanques de almacenamientos.

"Ya estamos con nuestras cuadrillas 'IBAN Contigo' revisando el servicio y de esta manera, brindarles una mejor solución a la institución educativa", dijo Peralta.

Asimismo, el funcionario destacó que las viviendas cercanas al plantel cuentan con buen suministro de agua.