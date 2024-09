Andrés Hurtado se siente crucificado por Johana Aranda

El exmandatario de los ibaguereños se mostró decepcionado, luego de que la alcaldesa anunciará que no se realizará la obra del puente de la 60.

En días recientes, Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué informó la recuperación de 4 mil millones de pesos con sanción al contratista del puente de la 60. Dicho rubro, será destinado para la renovación de acueducto, alcantarillado y pavimentación de vías.

Andrés Fabián Hurtado, ingeniero civil y exalcalde de Ibagué, manifestó su descontento frente a la decisión tomada por Aranda, asegurando que el proyecto es una obra de movilidad importante para Ibagué.

“Esa obra es una frustración que yo tengo porque la luché muchísimo con mi equipo de trabajo. Y la dejamos así de papaya para que la construyeran. Muy fácil sacarla adelante. Bastaba con el permiso de Cortolima para avanzar en este proyecto. Pero yo me siento como cuando a Jesús lo crucificaron. Que le pusieron un clavo en sus pies y no podía, no puede avanzar. No está en mis manos esa decisión”, afirmó Hurtado.

De igual forma, expresó que tal decisión demuestra la independencia y autonomía que tiene la alcaldesa, contrario a lo que afirmaban algunos sectores políticos, que afirmaban que Hurtado sería el que tomaba las decisiones en la Alcaldía.

Asimismo, Hurtado indicó que a Aranda le faltó valentía al no arriesgarse y confiar en el proyecto del puente de la 60, “cuando uno emprende un gobierno, hay que actuar con total valentía. Cada obra que uno emprende tiene un problema. Las obras son como si fueran los hijos de uno y uno al hijo. El primer problema que tiene el hijo uno, uno no lo no le da una patada. Uno al hijo, con problemas y todo, viene, lo acoge, lo resuelve. Son hijos y uno no puede andar crucificando a sus hijos” aseveró el exmandatario.

Finalmente indicó que de ser el próximo gobernador del departamento del Tolima, una de las primeras obras a ejecutar en su gobierno sería la del puente de la 60, “hoy quiero decirle a los ibaguereños que con la ayuda de Dios seré el próximo gobernador y ese va a ser uno de los primeros proyectos que empecemos, porque tiene absolutamente todo para realizarse”.