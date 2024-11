Alcaldía genera nuevos empleos con la construcción del alumbrado navideño de 2024

Cerca de 40 personas entre madres cabeza de familia, jóvenes, adultos mayores son los encargados de fabricar las 4.000 figuras que iluminarán calles, parques y zonas principales de la ciudad durante el fin de año y comienzos de 2025.

Este es un proyecto con el que la Alcaldía, a través de Infibagué incentiva las tradiciones navideñas, sigue apuntando a la reactivación económica y a la generación de empleo local, ya que en su totalidad los trabajadores del alumbrado son habitantes de barrios como El Salado, Ricaurte, Ambalá, Gaitán, Galarza, Las Ferias, incluso de zona rural.

Así es la historia de Zulay Tapias, una habitante del Yuldaima, madre cabeza de familia de dos hijos, una sobreviviente del cáncer a quien le cambió la vida gracias a este trabajo.

Leer: Alcaldía entregó 30.000 chapolas a pequeños y nuevos productores de café

“Yo tenía los pulmones desechos, tenía un cáncer muy invasivo, pero gracias a Dios y la fuerza de mis hijos me recuperé y sobreviví. Pasé varios meses sin trabajar, hasta que pude ingresar al taller del alumbrado gracias a la Alcaldesa. Aquí he aprendido de todos los que saben, y es un arte que aprendí a amar”, indicó Tapias.

Por su parte, Rosa María Rodríguez comenta que gracias a su trabajo en el taller de alumbrado sostiene a su familia y ayuda a su esposo que tiene graves problemas de salud.

Puede leer: Alcaldía inauguró el Pre Mundial de Polo Acuático en el Parque Deportivo

“Hace un tiempo no tenía trabajo, y me tocó muy duro porque mi esposo necesita muchos pañales, pero Dios no nos deja solos y gracias a esta oportunidad laboral hemos salido adelante. Para mí trabajar en el taller es maravilloso, porque creamos todas las figuras que ponen linda la ciudad”,expresó Rodríguez.

Es pertinente recordar que este año, las manos del alumbrado están elaborando figuras tridimensionales e interactivas, como los iglús, osos polares, duendes, renos, entre otros. Además, algunas imágenes representarán la música y la biodiversidad de Ibagué.