Estudiantes en Ibagué presentan pruebas para ser Programadores del Futuro

Recientemente el examen, que es virtual, se llevó a cabo en la Institución Educativa San Simón.



La Alcaldía de Ibagué avanza con la implementación de su nueva estrategia, ‘Programadores del Futuro’, a través de la cual, busca beneficiar a 100 jóvenes de colegios públicos de la ciudad, con becas para capacitarse y certificarse gratis bajo estándares internacionales, en lenguaje de programación.

“Y seguimos buscando a esos pequeños grandes talentos de 10º y 11º, hoy desde el colegio San Simón, donde llegamos por instrucción de la alcaldesa Johana Aranda, para aplicar las pruebas que nos permitirán elegir a quienes serán los beneficiarios de nuestro nuevo programa”, indicó Vilma Rivera, secretaria de las TIC.

A la fecha, estas pruebas ya se han llevado a cabo también en los colegios Ambiental Combeima, INEM Manuel Murillo Toro, Carlos Lleras Restrepo, Santiago Vila Escobar, Celmira Huertas, Francisco de Paula Santander, San Francisco, Mariana Melendro, Leonidas Rubio Villegas, Ciudad de Ibagué, entre otros.

“Me gustaría estudiar esta carrera para saber más de esta área, y en un futuro, llegar a especializarme en esto. Todo lo que tenga que ver con programación me gusta mucho y me alegra que las pruebas no fueran tan difíciles”, precisó Alejandra Gómez, estudiante del San Simón.

Quienes sean seleccionados, se capacitarán este mismo año, en Python I (30 horas) y Python II (40 horas), bajo una modalidad híbrida (clases virtuales con actividades presenciales), y al finalizar recibirán sus certificados internacionales en: Certified Entry-Level Python Programmer, PCEP; y Certified Associate in Python Programmer, PCAP.

“Me parece muy interesante porque nos están brindando muchas oportunidades, y no todos las tienen, y que se nos presente una oportunidad así, es algo muy bueno porque en mi caso me interesa mucho la tecnología e innovar”, concluyó Javier Franco, alumno del San Simón.

Tenga en cuenta que, una vez sean seleccionados los 100 jóvenes entre los 15 y 18 años, el listado de elegidos será publicado en la página web oficial de la Alcaldía de Ibagué: www.ibague.gov.co