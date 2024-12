A la fecha Ibagué no registra muertes por fiebre amarilla

La administración municipal salió a desmentir el rumor acerca de la muerte de un joven universitario por esta enfermedad.



De acuerdo con Liliana Ospina, secretaria de Salud Municipal, a la fecha en la ciudad no se han registrado casos positivos de fiebre amarilla, por lo que el posible fallecimiento por esta enfermedad no es posible, “el municipio no tiene a la fecha casos registrados de fiebre amarilla, ni tampoco fallecimientos, hay algunos casos en estudio, por ejemplo se presenta con el dengue, con otras enfermedades, pero no se puede generar alerta a toda la ciudadanía”.

De igual forma, Ospina afirmó que desde su cartera han venido realizando diferentes estrategias para prevenir la fiebre amarilla, como lo son los puntos de vacunación, situados en diferentes partes de la ciudad.

“Van más de 15 mil vacunas aplicadas desde el primero de noviembre, es una cifra exitosa, gracias a los más de 18 puntos habilitados de vacunación, sin barreras, sin restricciones, hemos logrado que a Ibagué no llegue la fiebre amarilla, cero casos de fallecimiento y cero casos positivos para la enfermedad”, indicó la secretaria de Salud.

Finalmente, Ospina hizo un llamado a la ciudadanía para estar pendientes de los síntomas de fiebre amarilla, “van desde un dolor muscular y de cabeza, escalofríos, pérdida del apetito hasta náuseas o vómitos, estos dentro de los primeros seis días de aparición. Pero al entrar en una fase tóxica vuelve la fiebre alta y la afectación de varios sistemas del cuerpo. Además, la función renal se deteriora y la mitad de los pacientes que pasan a otra fase dentro de los siguientes 10 a 14 días pueden llegar a la muerte”.