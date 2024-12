Por primera vez Luis H. pidió disculpas por el desfalco de los Juegos Nacionales

Los hechos sucedieron en medio de la audiencia de juicio contra los presuntos responsables de corrupción en el contrato de remodelación del estadio Manuel Murillo Toro.



Luis H. Rodríguez, ex alcalde de Ibagué, pidió disculpas públicas por su implicación en el desfalco de los recursos destinados a la remodelación de los escenarios deportivos para los Juegos Nacionales en el 2025.

“Señor juez sea esta la oportunidad para manifestar que en otro preacuerdo que firmé haré una manifestación pública donde allí explicaré y pediré perdón por los errores que pude haber cometido pero además pues quiero hacerlo en este proceso manifestando que pido excusas a toda la ciudadanía por haberme dejado llevar por todas las circunstancias que conllevaron a cometer irregularidad”, afirmó Rodríguez.

De igual forma, el exalcalde indicó que se había errado en confiar ciegamente en una persona de su despacho, “siempre creí que todo esto era para el bien de la ciudad, que los Juegos Nacionales era la forma de reivindicar en materia deportiva a nuestro municipio, lo hice con cariño pero faltó de mi mayor vigilancia, mayor seguimiento seguramente y el solo hecho de haber encargado a una sola persona de entregarle toda mi confianza tal vez fue el error que hoy pues reconozco y que me arrepiento”.

Finalmente, Rodríguez, espera que los ibaguereños lo perdonen, así como lo ha hecho su familia y amigos, “soy un hombre bueno y siempre lo he sido pero como todo hombre comete errores, yo espero que como Dios ustedes me perdonen, que como mi familia que ha perdonado porque conoce perfectamente cómo he sido como hombre, como padre, como profesional del derecho, que me perdonen por este error y que este proceder pues también sea ejemplo”.