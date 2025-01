Anuncian que seguirán los operativos de control de ruido en Ibagué

De acuerdo con el director de Justicia, estos operativos son para prevenir afectaciones a la salud auditiva y fomentar la convivencia armónica entre vecinos y comerciantes.



Francisco Espín afirmó que este tipo de medidas no pretenden cerrar los establecimientos comerciales, si no por el contrario que estos dejen de utilizar los bafles con alto volumen. Además, indicó que los controles se enmarcan en la Ley 1801, la cual establece que “cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos o accesorios o maquinaria que produzcan ruidos, desde bienes muebles o inmuebles, en cuyo caso podrán las autoridades identificar, registrar y desactivar temporalmente la fuente del ruido, salvo sean originados en construcciones o reparaciones en horas permitidas”.

El director de Justicia fue enfático en manifestar que los controles no buscan perjudicar a los comerciantes, “no es de la naturaleza cerrar el establecimiento de inmediato, sino que se hace la primera visita con suspensión, también hemos hecho trabajo preventivo ahorita, en diciembre se trabajó mucho el tema preventivo en el centro de la ciudad. También en diferentes establecimientos no solo en la noche, sino también en el día porque acá la gente tiene la costumbre de poner un bafle a todo volumen y cree que por tener un bafle a todo volumen entonces se va a llenar el establecimiento de comercio y yo creo que entonces eso no deja a la gente porque van pasando y reciben el golpe del sonido en el oído en la puerta del establecimiento, entonces la idea es eso, que haya las denuncias”.

Finalmente, Espín manifestó la importancia de que los ciudadanos denuncien los altos niveles de ruido, lo cual puede hacerse con los cuadrantes de policía o acercarse a las oficinas de Justicia Municipal ubicada en la calle 11 con carrera Segunda, “hay una afectación y la gente no entiende que cuando se exponen a un alto nivel de decibeles en un establecimiento está poniendo en riesgo su salud auditiva, cuando una persona se expone a un ruido alto por más de una hora, ya está poniendo en riesgo su salud y recordemos que el oído se pierde y no se recupera”.