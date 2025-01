Anuncian paro de busetas para el 31 de enero en Ibagué

El anuncio se dio a conocer en la noche de este martes por José Edilson Pava, presidente de la Asociación Andina de Transportadores de Carga Liviana.



De acuerdo con el líder del gremio, el cese de actividades estarían relacionados con los presuntos incumplimientos por parte de la administración, de los acuerdos alcanzados durante el paro transportador del 2023.

“Se vienen incumpliendo varios puntos, como el tema del pago de los vehículos, la modernización del parque automotor, el tema de la malla vial, el tema de la semaforización, el tema del crecimiento exponencial de la ilegalidad de la ciudad de Ibagué, donde se han gastado los recursos del sistema estratégico, donde se han asignado unos contratos dudosos que se han venido haciendo de parte del SETP”, indicó Pava.

De igual forma, manifestó que en el cese de actividades previsto para el próximo 31 de enero, no solo participarán los propietarios del transporte colectivo, sino también los vehículos tipo jeep, “estaremos realizando una rueda de prensa para establecer la dinámica que se tiene planteada para este cese de actividades que se va a realizar, donde van a participar las comunidades y los diferentes sectores del transporte, donde no va a ser solo el transporte de pasajeros colectivos, sino también el transporte de pasajeros individual, donde van a estar el tema de los jeeps y algunas comunas de la ciudad de Ibagué, por la mala implementación que se viene dando el sistema estratégico y donde no vemos que verdaderamente esto sea un beneficio para la ciudad”.

Finalmente, Pavo enfatizó en que como gremio transportador no se oponen a la implementación del Sistema Estratégico en la ciudad, si no por el contrario, están velando por una correcta prestación del mismo, “no es cierto que los transportadores se oponen a la implementación del sistema estratégico, porque ya ha estado funcionando una operación que es lo que no queremos, una mala implementación, como lo que se viene haciendo hace dos años, donde esto ha sido un tema más burocrático, que en verdad llevarle un buen servicio de transporte al pueblo”.