“Viaducto de Mirolindo sí está en el Plan Maestro de Movilidad”: Fajardo

El ingeniero Nicolás Fajardo salió a desmentir las declaraciones realizadas en días pasados por el exalcalde Andrés Hurtado.



Es de recordar que Hurtado, por medio de un video, dio a conocer los supuestos motivos por los cuales la obra no podría ejecutarse, “el Viaducto en mención no está incluido en el Plan Maestro de Movilidad adoptado mediante el decreto 0835 de 2022, ni el Plan de Ordenamiento Territorial, minucias legales que no se podían pasar por alto por parte de la gobernadora”.

Al respecto, Fajardo manifestó que esta importante obra si estaba incluida en el Plan Maestro de Movilidad, descrito en el proyecto 70 como una solución vial entre la glorieta de Mirolindo hasta la vía Nacional.

“En la parte 13 del decreto 835 del 2022, en donde se formulan las estrategias de movilidad, hay una que habla de los corredores viales estratégicos y en específico un programa especial para la implementación de corredores viales para la multimodalidad y conectividad, en el proyecto 70, habla entre la vía Rovira y la glorieta de Mirolindo, ahí podemos ver que en efecto el Plan Maestro está definiendo que este nodo es estratégico para solucionar la movilidad de la ciudad”, indicó Fajardo.

Por su parte, el secretario de Infraestructura de Ibagué, Jhonatan Suárez, afirmó que desde la administración municipal están prestos a facilitar los procesos que sean necesarios para poder ejecutar este importante proyecto, “nosotros tenemos que entrar a revisar toda la documentación que se ha generado respecto a la solicitud de la gobernación para ver ellos como pretenden avanzar con esto y brindar las facilidades de que este proyecto se pueda llevar adelante. Es una importante obra para la capital, ya sabemos lo que representa pero primero debemos partir de lo legal para poder avanzar”.