Mujer le quitó la vida a su mamá y convenció a su hija para esconder el cuerpo

Desmembraron el cuerpo con una motosierra y lo incineraron en la parrilla del jardín de la casa.



Candace Craig de 45 años, fue declarada culpable por asesinato en primer y segundo grado, manipulación de pruebas y disposición de un cuerpo en un lugar no autorizado. Luego de los hechos sucedidos en Maryland, Estados Unidos.

Según las declaraciones oficiales, Margaret Craig de 71 años, le habría reclamado a su hija Candace por hacer uso de sus tarjetas de crédito sin autorización y le advirtió que llamaría a la Policía.

Candace estranguló a su madre, hasta dejarla sin vida. Luego de asesinarla, le pidió a su hija Salia Hardy de 19 años, que se deshiciera del cuerpo desmembrado para quemarlo en la parrilla. La joven en el juicio habría declarado en contra de se madre y admitido la participación en el crimen.

Las autoridades se dieron cuenta del atroz crimen gracias a la denuncia de los vecinos quienes se alertaron tras días de no haber visto a la mujer. Según The New York Post, Candace permitió la entrada de la Policía, quienes se dirigieron hasta el sótano por el olor a descomposición.

En el lugar, los uniformados encontraron las herramientas usadas para desmembrar el cuerpo de la víctima.