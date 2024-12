Un tiempo perdido entre la corrupción, la improvisación y el ´desgobierno

Son tantos y tantos los casos de corrupción, improvisación y desgobierno que se registran al interior de la administración que discurre, que no podemos concluir cosa distinta que a afirmar que el tiempo que hemos pasado bajo este mandato definitivamente está resultando nefasto para el país.

Con el negativo ítem agregado, que en este período lse han alterado y afectado los valores, tanto, que el gobernante, su familia y sus validos, bajo el pretexto de una “paz total”, están instaurando una nueva axiología mediante la cual se pretenden tornar en socialmente aceptables el trato y la negociación con toda suerte de delincuentes y criminales; el recibo de dineros del contrabando y el narcotráfico; el uso abusivo de los recursos del erario público como la utilización de los helicópteros oficiales por parte de Armando Benedetti, Laura Sarabia y la Vice-presidenta Francia Márquez Mina; la financiación de los tours internacionales realizados por la primera dama con dineros públicos; el tráfico de influencias llevado a cabo en beneficio de correligionarios y amigos; la asignación de cupos burocráticos en la diplomacia como el de Daniel Mendoza en Tailandia y la aceptación de compinches en altos cargos de responsabilidad en los varios Ministerios; el debilitamiento de la acción de las fuerzas armadas para facilitar el actuar de los grupos violentos; el disfraz de probados delincuentes como negociadores de paz en procura de su impunidad; la solidaridad con la violencia y el bloqueo de carreteras y la calificación del secuestro y el asesinato de soldados y policías como delitos de menor entidad, reduciendo así su gravedad ante la opinión; la estrecha cercanía con las dictaduras de Cuba y Venezuela; la persecución a Federacafé y a la empresa privada en general; la institucionalización del transfuguismo como práctica política válida; la descriminalización de conductas penales tales como el terrorismo en el marco de la protesta social en favor de los delincuentes de la “primera línea”; la repartición de “mermelada” para formar gobierno o sostenerse en el poder, etc., etc., etc..

Y en este contexto y de cara a las elecciones del 2026, se está lanzando, -a pedido del primer mandatario invocando la solidaridad banderiza y de cauda-, el proyecto de unir en un único partido que englobe a las varias agrupaciones de izquierda bajo el nombre de Pacto Histórico, sin consideración del descrédito que este apelativo tiene en la opinión al haber llevado a Petro y a sus oscuros compinches al poder,y mediante el cual se les ha permitido administrar y hasta legislar en agradecimiento por los favores recibidos aspirando a que los elegidos continúen nombrando en los cargos de confianza y manejo a personas que les sigan facilitando su indebido actuar.

Y mientras todo esto ocurre, el grueso de opinión opuesto a lo que está sucediendo se mantiene en silencio y sin actuar enfrentando tal estado de cosas, a sabiendas que se está afectando gravemente el nivel de desenvolvimiento del país e incrementando las cotas de pobreza y desigualdad que los indicadores de desarrollo están evidenciando, sin reaccionar como debiera ser, no solo con aisladas censuras y condenas de social tertulia, sino formando causa común en su contra, de manera expresa y generalizada.