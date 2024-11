Nuevas capacidades impulsadas por IA permiten a los educadores utilizar Coursera Coach

Coursera (NYSE: COUR), una plataforma de aprendizaje en línea líder a nivel mundial, anuncia la expansión de Coursera Coach con tecnología de inteligencia artificial para servir a la comunidad de estudiantes y educadores de tres maneras únicas: brindando aprendizaje asistencia, ofreciendo orientación profesional y facilitando la instrucción interactiva.

Esta evolución de Coach está diseñada para enriquecer las interacciones humanas que definen la educación y maximizar el impacto de los instructores en entornos en línea. Coursera también amplió otras funciones avanzadas de la plataforma, incluido Course Builder, que pronto incluirá Coach para soporte de diseño instructivo.}

Coursera Coach: uso de IA para poner en línea métodos de enseñanza en el aula y orientación profesional

Desde su debut en la conferencia del año pasado, Coursera Coach ha transformado la forma en que los estudiantes interactúan en el aula en línea. Coursera se complace en compartir el impacto inicial de Coach e introducir varias mejoras nuevas:

Coach para asistencia en el aprendizaje: desde su lanzamiento, Coach ha apoyado a más de 1 millón de estudiantes, lo que ha logrado una tasa de aprobación de cuestionarios un 9,5 % más alta en el primer intento y un 11,6 % más de lecciones completadas por hora. Los estudiantes comparan la experiencia con un tiempo individual con un tutor personal y aprecian la capacidad de hacer cualquier pregunta sin juzgar.

Entrenador para orientación profesional: el entrenador pronto ayudará a los estudiantes a explorar trayectorias profesionales e identificar habilidades transferibles, recomendando trayectorias de aprendizaje personalizadas basadas en su experiencia y objetivos. Esto es especialmente útil para quienes buscan un cambio de carrera, como un “trabajo tecnológico remoto”, pero no están seguros de qué puesto les conviene, por dónde empezar o cómo adquirir las habilidades necesarias. Esta funcionalidad estará disponible para los estudiantes a finales de año.

Coach para instrucción interactiva: los instructores ahora pueden usar Coach para crear actividades de aprendizaje inmersivas que incorporan métodos de enseñanza en el aula a sus cursos en línea, comenzando con el diálogo socrático con interacción basada en texto. En los próximos meses, la plataforma también agregará otros tipos de interacción, incluidas modalidades como el audio. Basados ​​en las mejores prácticas pedagógicas y el contenido del curso de Coursera, los instructores pueden personalizar sus actividades especificando objetivos de aprendizaje, estilo de enseñanza, criterios de evaluación y archivos adicionales para mejorar el contexto. Google Gemini será el primer modelo de lenguaje grande (LLM) que impulsará a Coach para la instrucción interactiva en Coursera.

"Las aulas están llenas de estudiantes diversos con diferentes niveles de habilidades y objetivos, que se esfuerzan por tener éxito en una fuerza laboral que cambia rápidamente. Los educadores trabajan duro para apoyarlos, pero con aulas abarrotadas y tiempo limitado, es una tarea desalentadora", dijo Jeff Maggioncalda, CEO de Coursera. "Con este lanzamiento, Coach ahora se puede utilizar como una extensión del instructor para brindar instrucción personalizada e interactiva a los estudiantes a escala de una manera que era inimaginable hace apenas unos años".

"Estamos encantados de colaborar con Coursera para llevar el poder de Google Gemini a Coach. Esta integración tiene el potencial de transformar el aprendizaje en línea haciéndolo más interactivo, personalizado y atractivo. Creemos que la IA puede desempeñar un papel clave en el empoderamiento de educadores y estudiantes de todo el mundo, y estamos emocionados de ver el impacto de esta asociación". Nicolas Mamboury, director de marketing nacional.

Haga clic aquí para ver cómo el entrenador puede interactuar con los alumnos para crear una experiencia de aprendizaje personalizada y brindar recomendaciones de orientación profesional.

Instructores de renombre mundial, incluidos Vic Strecher de la Universidad de Michigan, Barbara Oakley de la Universidad de Oakland, Jules White de la Universidad de Vanderbilt y Andrew Ng de DeepLearning.AI, se encuentran entre los primeros en adoptar Coach para integrar métodos de enseñanza más personalizados e interactivos en sus cursos en línea. A partir de hoy, los estudiantes pueden experimentar un diálogo socrático impulsado por Coursera Coach en Finding Purpose and Meaning in Life and Grow with Google 's AI Essentials de la Universidad de Michigan. Piloto en progreso con instructores seleccionados.

"Coursera ha integrado herramientas avanzadas de IA que personalizarán el aprendizaje, automatizarán las evaluaciones y brindarán retroalimentación en tiempo real, mejorando la calidad de la educación en línea", dijo Indira Ochoa Carrasco, Directora de Proyectos de Transformación Digital para la Educación de la UNAM. "La UNAM planea incorporar estas innovaciones, junto con herramientas de tecnología educativa, en sus futuros MOOC, abriendo nuevas oportunidades para la educación digital. Aunque aún se encuentran en las primeras etapas, estas tecnologías prometen facilitar el aprendizaje adaptativo y brindar apoyo personalizado, lo que representa un paso importante hacia una experiencia educativa más efectiva."

Creador de cursos: ayuda a las organizaciones a escalar la capacitación personalizada con Coach para brindar soporte al diseño instruccional

Organizaciones como Hult International Business School y L&T han utilizado Course Builder, la herramienta de creación impulsada por GenAI, para crear, actualizar e implementar capacitación personalizada a escala. En comparación con el año pasado, la plataforma ha experimentado un aumento de 2,8 veces en el número de instituciones que comienzan a escribir en Coursera, con más de 715 cursos de Course Builder lanzados desde marzo y casi 137.000+ inscripciones en lo que va del año.

Course Builder también incluirá Coach para apoyo al diseño instruccional en el nuevo año. Coach funciona como un socio de pensamiento impulsado por IA para la experiencia de creación de Course Builder, ayudando a los autores a refinar el contenido del curso, sugerir modificaciones del curso y defender las mejores prácticas pedagógicas. Lanzamiento piloto en los próximos meses.

La Conferencia Coursera Connect 2024 destaca el papel fundamental de la colaboración entre líderes institucionales para transformar los desafíos reales en cambios significativos. Coursera se complace en utilizar la IA para equipar mejor a estudiantes e instructores, lograr mejores resultados educativos y brindar caminos hacia nuevas oportunidades económicas.

Haga clic aquí para ver el discurso de apertura del CEO Jeff Maggioncalda en Coursera Connect 2024, con demostraciones de productos y más.

Acerca de Coursera

Coursera fue lanzado en 2012 por dos profesores de Ciencias de la Computación de Stanford, Andrew Ng y Daphne Koller, con la misión de brindar acceso universal a un aprendizaje de primer nivel. Ahora es una de las plataformas de aprendizaje en línea más grandes del mundo, con 155 millones de estudiantes registrados al 30 de junio de 2024. Coursera se asocia con más de 325 socios universitarios e industriales líderes para ofrecer un amplio catálogo de contenido y credenciales, incluidos cursos, especializaciones. Certificados Profesionales, Proyectos Dirigidos y títulos de licenciatura y maestría. Instituciones de todo el mundo utilizan Coursera para mejorar y reciclar las habilidades de sus empleados, ciudadanos y estudiantes en campos como la ciencia de datos, la tecnología y los negocios. Coursera se convirtió en una corporación de beneficio público de Delaware y una Corporación B en febrero de 2021.