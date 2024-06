¿Plata embolatada? Sevillano 'echó al agua' a RCN por su premio de 'La Casa de los Famosos'

Karen Sevillano se posicionó como la ganadora de la primera edición de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, pero según dijo, la plata está demorada en llegar.

La caleña finalmente se llevó casi el 50% de los votos, superando a sus competidores Miguel Melfi, Sebastián González, y Julián Trujillo; fue justamente este apoyo el que la coronó en este reality que prometía un premio de 400 millones de pesos para el ganador, además del pago por el tiempo de estadía en la casa.

Sin embargo, en una reciente interacción con sus seguidores en Instagram, Sevillano reveló que aún no ha recibido el premio. “A mí esa plata no me la han pagado, ¡Ay, Dios mío bendito!”, comentó.

En respuesta a una pregunta sobre cuánto dinero realmente recibiría, explicó que debido a impuestos y otras deducciones, la suma se reduciría considerablemente. La creadora de contenido explicó que, tras descontar las deudas pendientes, le quedarían aproximadamente 130 millones de pesos del premio original de 400 millones. "Me vienen quedando como 130 millones de pesos, porque yo me quedé debiendo unos quesos y unas panelas, y uno tiene que pagar", mencionó Sevillano entre risas.

La noticia ha generado diversas reacciones entre los seguidores del programa, quienes han expresado su apoyo y curiosidad sobre la situación del premio prometido a la ganadora. Mientras tanto, ella continúa compartiendo su día a día con sus seguidores en redes sociales, esperando recibir pronto el monto total del premio.