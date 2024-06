Hassam fue operado de urgencia: reveló por qué estuvo hospitalizado durante varios días

‘Hassam’ alarmó a sus seguidores hace unas semanas al cancelar un ‘show’ en Cúcuta debido a una emergencia médica que requirió su hospitalización.

Un fuerte dolor abdominal fue lo que provocó que Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido como Hassam, cancelara varios de sus shows mientras se encontraba en Cúcuta. Por ello no pudo asistir a la presentación programada en el teatro Zulima, que tuvo que ser pospuesta y se reprogramará en lo que el comediante se recupera.

A través de las redes sociales, Hassam tranquilizó a sus seguidores publicando un video en el que informó sobre su estado de salud: “Sigo en control, queridos amigos, gracias por sus mensajes. Permaneceré varios días bajo cuidado médico. Ya tengo visitas, el mono cebra de mi Mariana y el chefcito de la Tutty”.

Después de varios días de hospitalización y de mantener a sus fanáticos preocupados, el comediante Hassam reapareció en una entrevista con Bravíssimo, donde reveló detalles sobre su hospitalización.

Durante la conversación, el humorista explicó que sufrió un problema de vesícula. Inicialmente pensó que podría ser otra cosa, ya que nunca había experimentado un dolor tan intenso. “No sabía qué era, me fui de urgencias.

Me dijeron que podían ser cálculos, el apéndice, una cantidad de cosas”. Tras varios exámenes, los especialistas le informaron que su dolor era causado por un barro biliar, lo que requirió una operación de urgencia: “Ecografía, ecoendoscopia, varios exámenes y determinaron que tenía barro biliar y tuve que irme de urgencias”.

Hassam también aseguró que, gracias a la intervención de los especialistas, la enfermedad no avanzó a una pancreatitis, que es una condición mucho más grave. “Pensé que era una gastritis, así que me tomé algo y no pasó. Me agarró a las 10 u 11 de la noche y tenía miedo de lo que pudiera ser”, agregó.

Según Mayo Clinic, el barro biliar es una condición causada por la inflamación de la vesícula biliar que produce cálculos biliares, los cuales son “depósitos endurecidos de fluido digestivo que se pueden formar en la vesícula biliar”.